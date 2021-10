Casio lança o segundo G-SHOCK com assinatura de Kanoa Igarashi

O segundo modelo com a assinatura de Kanoa Igarashi é baseado no GBX-100, que é equipado com funções de link móvel, além de um gráfico de marés útil para surfistas. O novo GBX-100KI é um relógio de edição especial com um design e esquema de cor criados sob a supervisão de Igarashi. O relógio todo preto é adornado com diferentes texturas e tons para cada peça, incluindo o bisel, a pulseira e o LCD, expressando a visão de mundo interessante e única de Igarashi. O bisel e o vidro apresentam um gráfico do próprio Igarashi surfando em um tubo de uma onda imensa. O mostrador, a caixa traseira e a ponta da pulseira ostentam a assinatura de Igarashi. A lateral do aro da pulseira mostra o número 50, que é o número de Igarashi no circuito do campeonato da WSL.

O GBX-100KI também está equipado com funções de link móvel que emparelham com um smartphone. Com o aplicativo de smartphone dedicado, o usuário pode selecionar uma localização de aproximadamente 3.300 locais predefinidos em todo o mundo e enviar as informações para o relógio, incluindo dados de marés, horários de pôr do sol/nascer do sol e outros dados essenciais para surfistas. Além de exibir gráficos de marés e dados da lua, o relógio apresenta uma variedade de funções que são úteis no treinamento diário, como distância percorrida, tempo e ritmo. O amplo mostrador do relógio utiliza uma memória de alto contraste em Pixels LCD (MIP) para visibilidade ideal.

Kanoa Igarashi

https://world.g-shock.com/asia-mea/en/team/kanoa_igarashi/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638620/GBX_100KI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638621/GBX_100KI_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638622/Kanoa_Igarashi_signature_Special_packaging.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

