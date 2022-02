Casio lança PRO TREK com plásticos de biomassa

TÓQUIO, 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição a sua linha PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre. O novo PRW-61 é o primeiro relógio Casio a ser feito com plásticos de biomassa proveniente de substâncias orgânicas renováveis.

Produzidos a partir de recursos regeneráveis, os plásticos de biomassa estão atraindo a atenção como um material que pode ajudar a reduzir o impacto ambiental ao conter as emissões de CO 2 .