Casio lança relógio PRO TREK desenvolvido em colaboração com MAMMUT

Pulseira de tecido, fabricada a partir de garrafas plásticas recicladas, impressas com vistas espetaculares de montanhas cobertas de neve

TÓQUIO, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição à sua linha de PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre. O novo PRW-61MA é um modelo de colaboração desenvolvido com a MAMMUT, marca suíça de equipamentos para atividades ao ar livre.

Este último lançamento, o PRW-61MA, reúne PRO TREK e MAMMUT em um design perfeito para um estilo de vida urbano ao ar livre.

PRW-61MA PRW-61MA e pulseira intercambiável

O relógio é entregue com uma pulseira de tecido e uma pulseira de uretano macia intercambiável que se adaptam a várias ocasiões e estilos de roupas diferentes. A pulseira principal de tecido traz a impressão monocromática MAMMUT Alpine em toda a gravura de vistas espetaculares das montanhas cobertas de neve pelas quais são conhecidos os designs ao ar livre da marca. A etiqueta na pulseira é bordada com o logotipo de mamute da MAMMUT. Na pulseira de uretano macio, o design preto simples com o logotipo de mamute na pulseira para uso diário. O relógio também inclui o laranja da marca MAMMUT no logotipo da marca no mostrador do relógio, ponteiros das horas e minutos, botões e outros detalhes de design.

Outro aspecto importante dessa colaboração é o compromisso de ambas as marcas com a conservação ambiental. A MAMMUT foca na eliminação de substâncias perigosas de seus processos de fabricação ao desenvolver produtos sustentáveis, e a linha PRO TREK é a primeira linha da Casio a incorporar peças de relógios fabricadas com plásticos de biomassa ecológicos, que foram lançados em março de 2022. Refletindo a paixão por conservar a natureza compartilhada pelas duas marcas de equipamentos para atividades ao ar livre, o PRW-61MA emprega materiais sustentáveis. A pulseira de tecido é fabricada de material PET reciclado originado de garrafas plásticas e outros plásticos, enquanto a pulseira de uretano macio é fabricada de plásticos de biomassa utilizando matérias-primas de sementes de rícino e milho. A caixa e a parte traseira da caixa também são fabricadas de plásticos de biomassa.

Além disso, o relógio é equipado com sistema de carregamento Tough Solar, que converte com eficácia a luz solar, de lâmpadas fluorescentes e de outras fontes para fornecer energia ao relógio, eliminando a necessidade de substituir a bateria regularmente, portanto, reduzindo ainda mais o impacto ambiental.

Mais informações:https://www.casio.com/intl/news/2022/1027-prw-61ma/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928840/PRW_61MA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930167/PRW_61MA_interchangeable_band.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

