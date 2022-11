Casio lançará o terceiro modelo G-SHOCK exclusivo Rui Hachimura

Designs de mostrador e pulseira inspirados na cadeia montanhosa de Tateyama no município de Toyama, no Japão, cidade natal de Hachimura

TÓQUIO, 6 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do DW-6900RH, uma nova adição à marca G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O DW-6900RH é o terceiro modelo exclusivo desenvolvido em colaboração com o jogador profissional de basquete Rui Hachimura, que joga na NBA.

Além de jogar no Washington Wizards, Hachimura também é membro fundamental da seleção japonesa de basquete. A Casio assinou um acordo de parceria global com Hachimura em novembro de 2019 para apoiá-lo em sua busca por feitos grandiosos.

DW-6900RH DW-6900RH/Pulseira impressa com imagens da cadeia montanhosa de Tateyama

O novo DW-6900RH é um modelo exclusivo desenvolvido em colaboração com Hachimura. Este design começa com o DW-6900 resistente a impactos, apelidado de "relógio de três olhos" pela fileira de três indicadores no mostrador e destaca a cadeia montanhosa de Tateyama, no município de Toyama, cidade natal de Hachimura.

O mostrador é impresso com um mapa do contorno da cadeia montanhosa de Tateyama, enquanto a impressão azul claro na pulseira branca representa picos majestosos cobertos de neve. Como é próprio de um modelo exclusivo, a marca RUI HACHIMURA adorna o vidro do relógio e seu logotipo exclusivo "Black Samurai" está no verso da caixa do relógio, no LCD quando a luz de fundo está acesa e na embalagem especial. O esquema invigorante de cores azul e branco baseia-se nas raízes de Hachimura, dando vida à neve derretida dos Alpes japoneses.

Hachimura comentou sobre seu mais recente relógio exclusivo: "Desenhei este terceiro modelo com base na imagem das montanhas de Tateyama em minha cidade natal de Toyama, um lugar do qual tenho boas lembranças, com as cores brilhantes e a incrível visão da Tateyama como tema. Espero que todos gostem!"

Filme promocional: https://youtu.be/XQi7ewlqYU0

Mais informações: https://www.casio.com/intl/news/2022/1107-dw-6900rh/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1936113/DW_6900RH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1936114/DW_6900RH___Band_printed_graphics_Tateyama_mountain_range.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

