Casio lance la toute nouvelle G-SHOCK en alliage de titane

Les composants externes de la GMW-B5000TR sont fabriqués à partir d'un nouvel alliage de titane de la marque TranTixxii MC . Fidèle à sa quête inébranlable de matériaux de pointe pour la G-SHOCK, Casio a développé le nouvel alliage de titane avec la Nippon Steel Corporation sur une période de recherche et développement de six ans. Cet alliage spécial est près de deux fois plus dur que le titane pur, mais possède toujours les mêmes propriétés anticorrosives, hypoallergéniques et de légèreté. Cette dureté intense permet de produire un fini miroir comparable à l'acier inoxydable sur le titane, qui est généralement difficile à traiter de cette façon. Le résultat est la première G-SHOCK en titane avec un cadre et un bracelet au fini miroir.

Les propriétés qui rendent possible le fini miroir semblable à l'acier inoxydable permettent également une nouvelle expressivité qui met en valeur la beauté du placage ionique. Casio a tiré parti de cette technologie avancée pour créer sa première montre entièrement métallique avec placage ionique multicolore. Le boîtier au placage ionique or joue sur le placage ionique polychromatique des segments individuels du cadre et des boutons, en rouge, gris clair et gris foncé, avec davantage d'or, ainsi que sur le bleu foncé récemment développé, infusant ce modèle métallique avec le côté ludique de la conception G-SHOCK. Le cadran multicolore rehausse le côté pop de la montre.

La GMW-B5000TR est équipée d'une fonctionnalité de liaison pour smartphone offrant un réglage automatique de l'heure, l'heure universelle et de nombreuses autres fonctions faciles à utiliser. Le design novateur de la montre s'accompagne d'un aspect pratique exceptionnel, grâce au système d'énergie solaire Casio Tough original, à la réception d'ondes radio Multiband 6 et au rétroéclairage à LED entièrement automatique.

TranTixxii™

Marque de titane développée conjointement par la Nippon Steel Corporation et des sociétés partenaires, TranTixxii™ propose des matériaux qui mettent l'accent sur les propriétés esthétiques supérieures développées en appliquant les technologies de matériaux que Nippon Steel a accumulées au cours de ses activités de production d'acier. Nippon Steel est le troisième producteur mondial d'acier brut et le plus grand fabricant d'acier au Japon.

Le mot servant de marque TranTixxii™ est une marque de commerce de NIPPON STEEL CORPORATION, et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

