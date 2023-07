Casio lance sa première collaboration EDIFICE avec MUGEN

Célébration du 50e anniversaire de la marque Honda Works

TOKYO, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement du dernier ajout à la gamme de montres EDIFICE basée sur le concept de marque « Vitesse et intelligence ». La nouvelle ECB-40MU est le fruit d'une collaboration entre EDIFICE et MUGEN (légalement connue sous le nom de M-TEC Company, Ltd.), la marque Honda works.

ECB-40MU Band made of Alcantara material

MUGEN est impliquée non seulement dans la fabrication et la vente de pièces détachées pour les automobiles Honda, mais aussi dans diverses activités liées au sport automobile, notamment la participation à la F1TM, à l'Isle of Man TT*1 et à des courses de haut niveau au Japon en tant qu'équipe de course professionnelle. Casio s'est associé à MUGEN depuis la course d'endurance moto de 1985 pour soutenir les activités de l'entreprise.

*1 L'Isle of Man TT est une course de motos organisée sur les routes publiques de l'île de Man, qui fait partie de la Couronne britannique, depuis 1907.

La nouvelle ECB-40MU est la première collaboration entre MUGEN, qui célèbre son 50e anniversaire, et EDIFICE, une ligne de montres Casio qui incarne la vision du monde des sports mécaniques. Les couleurs de la marque MUGEN, à savoir le blanc, le rouge, l'or et le noir, sont présentes sur le cadran, la boucle du bracelet et les coutures du bracelet, sur fond de design noir. Outre le logo de la marque MUGEN, le logo Eye Commander, qui symbolise l'esprit de MUGEN, est embossé sur le bracelet. La gravure sur la lunette reprend la police de caractères utilisée sur les pommeaux de levier de vitesse fabriqués par MUGEN. Ces petits détails confèrent à ce garde-temps l'aspect singulier que seul un modèle en édition limitée peut conférer.

Outre le boîtier en résine renforcée de fibres de carbone et le design à quatre cornes inspiré de la suspension des voitures de course de formule, le bracelet est en Alcantara, un matériau utilisé dans les intérieurs de voitures de sport pour son excellente durabilité et sa respirabilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151172/ECB_40MU_kouhou_4_3__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151173/ECB_40MU_72dpifeature_03.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD