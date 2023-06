Casio lance une G-SHOCK résistante à la poussière et à la boue avec un écran LCD double couche pour une meilleure lisibilité

La nouvelle MUDMAN, conçue pour être utilisée dans des conditions terrestres extrêmes, offre

à la fois robustesse et confort

TOKYO, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière nouveauté de la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La nouvelle GW-9500, qui appartient à la série de montres MUDMAN résistantes à la poussière et à la boue et conçues pour fonctionner dans des environnements terrestres difficiles, est dotée d'un écran LCD double couche pour une meilleure lisibilité de la boussole numérique et d'une taille plus fine pour un ajustement encore plus confortable.

GW-9500-3 Dual-layer LCD for improved readability

La gamme de montres Master of G de G-SHOCK est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui travaillent dans des conditions extrêmes, offrant des performances supérieures sur terre, en mer ou dans les airs grâce à des fonctionnalités spécialement configurées pour chacun de ces environnements. Parmi celles-ci, les montres MUDMAN, optimisées pour une utilisation sur terre, sont très appréciées pour leur résistance à la poussière et à la boue.

Conçue pour les utilisateurs professionnels, tels que les membres des équipes de secours qui effectuent des missions dans des environnements terrestres difficiles où la saleté, le sable, la boue, la poussière ou les gravats ont tendance à s'accumuler ou à joncher le sol, la nouvelle GW-9500 est dotée d'une structure résistante à la poussière et à la boue et d'un écran LCD double couche, tout en présentant un profil plus fin, digne du dernier ajout à la série MUDMAN.

L'écran LCD double couche de la nouvelle montre améliore la lisibilité de la boussole numérique, de sorte qu'elle peut être utilisée même dans des environnements à faible visibilité. La couche supérieure de l'écran LCD affiche l'orientation de la boussole à l'aide d'un grand graphique en forme de croix, tandis que la couche inférieure affiche l'heure et diverses mesures.

La GW-9500 est intentionnellement conçue avec un profil plus fin, afin de ne pas interférer avec les mouvements du bras pendant les missions critiques. En adoptant une structure dans laquelle le verre de la montre est intégré à la lunette ainsi que d'autres caractéristiques, la montre présente un profil plus fin de 3,4 mm que le modèle précédent*.

*La GW-9300.

Pour garantir le bon fonctionnement, le bouton direct du capteur et le bouton frontal utilisé pour prendre et afficher les mesures du capteur sont surdimensionnés et conçus pour empêcher la boue et l'eau d'y pénétrer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141418/KV_GW_9500.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141419/GW_9500_72dpifeature_02.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD