Casio lancera de nouvelles montres EDIFICE intégrant de la fibre de carbone 6K en collaboration avec la Scuderia AlphaTauri

La Scuderia AlphaTauri est une équipe de course avec de nombreux jeunes pilotes prometteurs. Les technologies de pointe de l'équipe et sa quête passionnée de vitesse correspondent parfaitement au concept de la marque EDIFICE, et Casio est un partenaire officiel depuis 2016, lorsque l'équipe était connue sous le nom de Scuderia Toro Rosso.

Les nouvelles montres EQB-1200AT, EFS-S580AT et EFR-571AT présentent un cadran en fibre de carbone 6K, hérité de la deuxième collaboration avec la Scuderia AlphaTauri, qui a été bien accueillie. Les montres intègrent la technologie Formula OneTM avec des conceptions de montres qui utilisent le même type de fibre de carbone à haute résistance que celui utilisé dans les ailes et les planchers des voitures de course. La couleur bleu marine de l'équipe donne le ton général et le jaune fluorescent – la couleur des vêtements portés par les mécaniciens d'équipage après les courses – met en valeur les composants clés tels que l'anneau de cadran, la trotteuse, l'aiguille de l'indicateur et le bouton du chronomètre, offrant la haute visibilité requise pour un travail en toute sécurité dans le paddock et les stands.

Les trois modèles sont étanches jusqu'à 100 mètres. Les modèles EQB-1200AT et EFS-S580AT sont dotés d'un verre en verre saphir à haute résistance, offrant une tranquillité d'esprit même dans les conditions de course les plus difficiles. Le modèle EQB-1200AT est également équipé de fonctions Mobile Link qui s'ajustent automatiquement à l'heure correcte lorsqu'elles sont associées à un smartphone à l'aide de l'application dédiée, fournissant ainsi le chronométrage précis requis par le personnel de l'équipe qui planifie ses journées à la minute près. L'application propose quelque 300 villes parmi lesquelles choisir pour régler facilement l'heure mondiale, idéale pour une équipe qui voyage dans le monde.

Pour en savoir plus : https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0824_eqb-1200at/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1596892/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1596891/EQB_1200AT_EFS_S580AT_EFR_571AT.jpg

