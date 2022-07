Casio lanza los relojes G-SHOCK totalmente metálicos con bisel octogonal

El bisel, sometido a un meticuloso proceso -primero de forja, luego de corte y pulido-, está elaborado con precisión para conseguir una esfera de formas intrincadas que resulta atractiva por su solidez y estilo. Para acentuar la belleza del metal, los componentes se tratan con diferentes acabados: el bisel con un acabado circular en su superficie superior, la correa con un acabado vertical, y el bisel, los botones y el fondo de la caja con un acabado de espejo. La esfera se compone de múltiples partes para crear profundidad y dimensión, mientras que el anillo de la esfera insertado en la posición de las 9 y las marcas de los índices se tratan con un acabado de deposición de vapor para una esfera de reloj con un aspecto verdaderamente de calidad.

Los nuevos relojes también ofrecen una utilidad práctica con un sistema de carga Tough Solar que elimina la necesidad de sustituir regularmente la pila. Además, están equipados con conectividad Smartphone Link* vía Bluetooth® para una medición precisa del tiempo y una fácil configuración de las alarmas, el temporizador de cuenta atrás, la hora mundial y otras funciones desde una aplicación de smartphone.

* Requiere la descarga de la CASIO WATCHES app.

Modelo Color GM-B2100D Plata GM-B2100BD Negro GM-B2100GD Rosa Oro

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia.

