Casio lanza un G-SHOCK compacto que ofrece comodidad para el entrenamiento

El GBD-200 también cuenta con una funcionalidad extraordinaria. Basta con emparejarlo con un smartphone a través de Bluetooth® para ajustar las distancias captadas por el sensor de aceleración del reloj mediante el GPS del smartphone. Cuando el usuario lo ajuste una vez, el reloj medirá las distancias con un grado de precisión aún mayor*, incluso cuando no esté conectado a un smartphone. El reloj también mide el ritmo de carrera y cuenta con una función de vuelta automática que registra automáticamente los tiempos de una distancia determinada. Cuando se utiliza con la aplicación específica G-SHOCK MOVE, el reloj ofrece una gran ayuda para los entrenamientos diarios, permitiendo a los usuarios comprobar los registros de vida con datos sobre el recuento de pasos y las calorías quemadas, registros de actividad y mucho más, directamente en el smartphone.

* En comparación con las mediciones de distancia realizadas por los modelos anteriores de Casio utilizando únicamente el acelerómetro. Depende de la precisión de la función GPS del smartphone también.

https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GBD-200-9/

