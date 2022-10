Casio s'apprête à sortir des modèles rouges vifs pour le lancement du 40e anniversaire de G-SHOCK

Rappelant les éruptions solaires, la lunette laminée multicolore est dotée de particules phosphorescentes

TOKYO, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de deux nouveautés de la marque de montres antichocs G-SHOCK. Pour préparer le 40e anniversaire de la marque G-SHOCK en avril 2023, Casio cherche à créer des liens avec chaque fan de G-SHOCK à travers diverses activités, notamment via la diffusion de modèles commémoratifs et la tenue d'événements spéciaux à travers le monde. Casio donne le coup d'envoi avec les montres MTG-B3000FR et GWG-2040FR, deux modèles anniversaires Flare Red arborant la couleur rouge de la marque G-SHOCK, et dont la conception rappelle une éruption solaire intense.

MTG-B3000FR and GWG-2040FR MTG-B3000FR and GWG-2040FR MTG-B3000FR bezel and GWG-2040FR bezel and lugs

G-SHOCK a commencé avec un plan d'une seule page pour concevoir une montre qui ne casserait pas, même en cas de chute. La marque a commencé en 1983 avec une fabrication résistante aux chocs qui a renversé les stéréotypes sur la fragilité des montres-bracelets.

Les modèles Flare Red spécial 40 ans MTG-B3000FR et GWG-2040FR disposent de lunettes multicolores stratifiées conçues avec des matériaux phosphorescents dans la couleur rouge de la marque G-SHOCK. La conception évoque les éruptions solaires, ces éruptions massives d'énergie intense provenant de la surface du soleil. Casio a utilisé une technique nouvellement développée pour stratifier ensemble des feuilles de carbone et de fibre de verre colorée et les découper en forme de lunette. Les particules phosphorescentes mélangées à l'intérieur des feuilles de fibre de verre créent des conceptions puissantes qui sont magnifiques même dans l'obscurité. La lunette de chaque montre jouit de son propre style, puisque les matériaux présentent une apparence unique selon l'endroit où la lunette est taillée dans le laminage.

Pour le modèle GWG-2040FR, des particules phosphorescentes sont également mélangées dans le carbone forgé des attaches qui relient le boîtier à la bande pour créer des motifs aléatoires d'une merveilleuse beauté lumineuse dans l'obscurité.

Le logo célébrant le 40e anniversaire de la marque G-SHOCK, conçu par l'artiste de la scène graffiti de renommée mondiale Eric Haze, est gravé sur le dos du boîtier. Ces montres disposent également de quatre étoiles pour signifier « 40 », une touche spéciale pour la première vague de modèles de célébration de 40 ans d'innovation G-SHOCK.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1922265/FLARE_RED_horizontal.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1922266/Flare_Red_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1922267/FlareRed_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD