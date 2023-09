Casio s'apprête à sortir ses montres G-SHOCK en métal multicolore

Des dégradés de couleurs inspirés par la quête de résilience unique de chaque individu diversifié

TOKYO, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des derniers modèles de sa famille de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Les quatre nouveaux modèles, le GMW-B5000PC, le GMW-B5000BPC, le GM-B2100PC, et le GM-B2100BPC, sont des montres entièrement métalliques dont les cadrans sont ornés d'une gamme de teintes et de nuances variées et colorées. Elles ont été conçues pour exprimer le caractère qu'il faut à chaque individu pour poursuivre sa propre forme de résilience.

From left: GM-B2100BPC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC, and GMW-B5000PC From left: GMW-B5000PC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC, and GM-B2100BPC

La GMW-B5000, avec sa forme emblématique héritée de la toute première G-SHOCK, et la GM-B2100, avec son design simple et sa lunette octogonale, sont deux modèles entièrement métalliques qui ont rencontré un franc succès dans le monde entier.

Les quatre nouvelles montres résistantes aux chocs présentent toutes des formes élaborées à partir des modèles populaires GMW-B5000 et GM-B2100, mais désormais multicolores avec diverses teintes et nuances. Casio a établi G-SHOCK comme une marque connue pour exprimer le caractère individuel de chacun en créant des montres qui sont non seulement résistantes aux chocs, mais affichent également des conceptions et des couleurs innovantes. Les cadrans des quatre nouvelles montres emploient des couleurs et des dégradés multicolores s'inspirant de toute personne dont le caractère diversifié et individuel guide sa quête absolue de la résilience.

GMW-B5000PC et GMW-B5000BPC : Dégradé bleu/vert

Le dégradé bleu/vert obtenu par dépôt en phase vapeur sur verre décore le périmètre du cadran numérique. Les indications caractéristiques et la ligne de cadre interne du périmètre intègrent du rouge, du jaune et d'autres couleurs d'accent pour créer un look expressif et coloré.

GM-B2100PC et GM-B2100BPC : Dégradé de couleur sur les aiguilles et les index

Le cadran revêt un ton de base noir, avec un dégradé de couleur qui décore les index des heures et les aiguilles. La GM-B2100PC utilise un dégradé violet/bleu et la GM-B2100BPC un dégradé orange/rouge aux teintes chaudes, qui complètent parfaitement les composants noirs. Diverses couleurs sont également appliquées aux index pour obtenir une magnifique palette de couleurs avec un sens d'unité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206238/POLYCHROMATIC_hrz__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206239/PR_Newswire_GMW_B5000PC_1_front.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD