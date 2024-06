Casio présente sa montre G-SHOCK dotée de journaux d'entraînement et un ajustement plus confortable

Design fin et compact, idéal pour une utilisation quotidienne

TOKYO, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de la GBD-300, une nouvelle addition à la ligne G-SQUAD de la famille G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. Ces nouvelles montres sont dotées d'un profil mince et compact qui offre un ajustement encore plus confortable, ainsi que des fonctions pratiques pour le suivi de la course à pied et d'autres programmes d'entraînement.

La G-SHOCK est sortie pour la première fois en 1983, exprimant la passion de créer une montre robuste qui ne casserait pas, même en cas de chute. Depuis, Casio continue d'introduire des avancées fonctionnelles, structurelles et de design à la capacité de résistance aux chocs exceptionnelle de la marque. Dotée de fonctions de suivi des données, la gamme G-SQUAD sportive de la marque G-SHOCK s'est avérée très populaire.

La nouvelle GBD-300 présente une forme octogonale simple dans un design fin et compact qui offre un ajustement encore meilleur au poignet. Cette montre résistante aux chocs est livrée avec des fonctions pratiques orientées vers le sport qui suivent la distance, le nombre de pas, et plus encore. Le profil fin est obtenu avec une structure résistante aux chocs qui place le boîtier central entre deux cadrans séparés. Le cadran pare-chocs arrière, avec sa courbure en forme de bol enroulée autour de l'étui, renforce non seulement la résistance aux chocs, mais aide également à réduire le contact avec le dos de la main. Le revêtement flexible du dessous, où le bracelet souple en uréthane rencontre le cadran, suit le mouvement du poignet lorsqu'il est porté pour offrir un ajustement encore plus confortable. Les parties du bracelet qui entrent en contact avec la peau présentent une texture en pointillés. Cela empêche le bracelet de glisser, ainsi que de coller à la peau en raison de la transpiration, pour offrir un confort ultime.

La GBD-300 offre une mesure des distances très précise en utilisant le nombre de pas compté avec un accéléromètre et un algorithme propriétaire. L'application dédiée, G-SHOCK MOVE, offre une grande assistance pour les séances d'entraînement quotidiennes, permettant aux utilisateurs de consulter les journaux quotidiens avec des données sur le nombre de pas et les calories brûlées, ainsi que les journaux d'activité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435351/GBD_300.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435352/PR_Newswire.jpg