Casio выпустит часы серии MT-G с вновь разработанной конструкцией Dual Core Guard

Новые модели часов MTG-B2000 являются результатом дальнейшего усовершенствования конструкции Metal Core Guard, использовавшейся в часах предыдущей серии MT-G, за счет применения новой конструкции Dual Core Guard, характеризующейся корпусом из армированного волокнами полимера, где в полной мере проявляются такие свойства углеродного волокна как легковесность и прочность. Эти часы имеют двухкомпонентную конструкцию с монококковым корпусом из углеволокна, безупречно сочетающую в себе сам корпус и его заднюю крышку. Корпус обрамлен металлической рамкой, придающей часам изысканный металлический вид при взгляде непосредственно сверху и с боков. Эта новая конструкция позволила создать часы с более отчетливым металлическим видом при сохранении популярного среднеразмерного формата корпуса и легковесности, что было признано пользователями особенно комфортным в модели MTG-B1000, выпущенной в 2018 году. Кроме того, часы MTG-B2000 оснащаются защитной системой Triple G Resist, придающей им устойчивость к ударам при падении, воздействию центробежных сил и вибрации, что обеспечивает их механическую прочность.

Модели MTG-B2000BD и MTG-B2000D выпускаются с ремешком из многослойного композита, изготовленным с повышенным содержанием полимера в сочетании с металлическими деталями. Обе эти модели на 15% легче по сравнению с предшествующей.* Модель MTG-B2000B выпускается с мягким уретановым ремешком, обеспечивающим повышенное удобство при ношении и оптимальную подгонку, что также привлекает внимание к выразительному дизайну часов.

* Модель MTG-B1000D (выпущена в 2018 году)

Эти новые часы являются первыми в серии MT-G, которые оснащены тремя двухобмоточными электроприводами, обеспечивающими плавное движение стрелок. Помимо приема радиосигналов калибровки времени, часы автоматически корректируют время при сопряжении со смартфоном с установленным специальным приложением. Другие отличительные особенности включают автоматическую коррекцию времени под местный часовой пояс при пересечении границ часовых поясов без необходимости задействования каких-либо кнопок пользователем. Эти свойства делают модели семейства MTG-B2000 идеальными противоударными часами для деловых пользователей.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1278105/CASIO_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1278104/CASIO_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD