Casio wprowadza na rynek zegarki z serii MT-G z nowo opracowaną konstrukcją Dual Core Guard

TOKIO, 24 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek najnowszych egzemplarzy zegarków odpornych na wstrząsy z linii G-SHOCK. Nowe modele MTG-B2000 należą do serii zegarków MT-G, znanych ze struktury, która łączy najlepsze cechy metalu i żywicy. MTG-B2000 ma innowacyjną strukturę Dual Core Guard, która podkreśla piękno metalu i związane z nim wrażenia dotykowe przy zachowaniu średniej wielkości koperty.