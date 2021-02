Z platerowaniem jonowym w kolorach tęczy na ramce szkiełka i koperty.

TOKIO, 1 marca 2021 r /PRNewswire/ -- Spółka Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj dodanie specjalnego nowego produktu do rodziny odpornych na wstrząsy zegarków G-SHOCK. Nowy zegarek MTG-B2000PH należy do linii produktów MT-G, charakteryzujących się konstrukcją wykorzystującą właściwości zarówno metali, jak i żywic. Wzornictwo zastosowane w zegarku MTG-B2000PH inspirowane jest mityczną postacią Niebieskiego Feniksa wywodzącą się z tradycji ludowej, a efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie tęczowego platerowania jonowego na ramce szkiełka i koperty.