CAST Surgical a été choisi pour dévoiler des données de suivi clinique révolutionnaires lors du congrès mondial de l'AAGL 2024 sur les MIGS.

ATLANTA, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Core Access Surgical Technologies, Inc. (CAST) a le plaisir d'annoncer que son produit innovant CAST LevaLap® 1.0 sera présenté au 2024 American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) 53rd Global Congress on MIGS, qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 16 au 19 novembre 2024. Le résumé de LevaLap® 1.0 a été accepté pour une présentation orale aux participants de cet événement prestigieux.

Après un examen rigoureux par les pairs et les critères d'inclusion au Congrès mondial, CAST a été choisi pour dévoiler les données révolutionnaires de l'étude de suivi clinique post-commercialisation de LevaLap® 1.0, réalisée par l'entreprise. L'étude a été menée auprès d'un groupe international de médecins leaders d'opinion et d'hôpitaux de six pays et de huit centres médicaux, qu'il s'agisse d'universités ou de grands centres privés. Cela souligne l'engagement de CAST à faire progresser les solutions d'accès chirurgical, à les tester et à les évaluer de manière appropriée, et à soutenir la communauté médicale mondiale.

L'innovation derrière LevaLap® incorpore un progrès significatif dans la vitesse et l'efficacité de l'accès laparoscopique précis, offrant de nouvelles opportunités pour l'entrée abdominale standardisée. Cette avancée devrait transformer le paysage de l'entrée laparoscopique mini-invasive dans de nombreux domaines, notamment la gynécologie, l'urologie, la chirurgie générale et la chirurgie robotique.

« L'honneur de présenter nos données est une étape importante pour tout le monde chez CAST Surgical. LevaLap® 1.0 est notre solution inaugurale, et l'équipe d'experts de CAST a commencé à participer à des congrès éducatifs de premier plan dans le monde entier pour poursuivre la discussion avec la communauté médicale. La bonne nouvelle que nous partageons avec le monde est qu'un dispositif qui offre un accès laparoscopique stable et plus précis est maintenant disponible ». - Thomas A. Gordy, président-directeur général.

A propos de CAST Surgical

CAST est une société américaine de dispositifs médicaux d'envergure mondiale qui conçoit, développe, fabrique et distribue des outils d'accès à la chirurgie laparoscopique pour permettre la précision, atténuer les risques et normaliser un accès efficace et opportun. Notre mission est d'apporter à la communauté médicale des solutions supérieures et innovantes qui apportent une valeur unique, tant sur le plan clinique qu'économique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.castsurgical.com.

À propos de l'AAGL

L'AAGL est la plus grande société médicale spécialisée dans la chirurgie gynécologique, avec un effectif international de plus de 7 100 médecins et prestataires de soins de santé qui s'engagent à faire progresser la chirurgie gynécologique mini-invasive (MIGS). Le congrès mondial annuel de l'AAGL est le premier programme scientifique qui offre aux meilleurs chirurgiens gynécologues du monde les dernières formations et les meilleures pratiques en matière de MIGS.

