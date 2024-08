CAST Surgical wird bahnbrechende klinische Folgedaten auf dem AAGL Global Congress 2024 über MIGS vorstellen

ATLANTA, Aug. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Core Access Surgical Technologies, Inc. (CAST) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovatives CAST LevaLap® 1.0 auf dem 53rd Global Congress on MIGS der American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL), der vom 16. bis 19. November 2024 in New Orleans, Louisiana, stattfindet, vorgestellt wird. Der Abstract für LevaLap® 1.0 wurde zur mündlichen Präsentation vor den Teilnehmern dieser renommierten Veranstaltung angenommen.

Nach einem strengen Peer-Review und Kriterien für die Aufnahme in den Global Congress wurde CAST ausgewählt, um die bahnbrechenden Daten der Post Market Clinical Follow-Up Studie des Unternehmens für LevaLap® 1.0 zu präsentieren. An der Studie beteiligte sich eine hochkarätige Gruppe wichtiger ärztlicher Meinungsführer und Krankenhäuser aus sechs Ländern und acht medizinischen Zentren, sowohl Universitäts- als auch großen privaten Zentren. Dies unterstreicht das Engagement von CAST, Lösungen für den chirurgischen Zugang voranzutreiben, sie in geeigneter Weise zu testen und zu bewerten und die medizinische Gemeinschaft weltweit zu unterstützen.

Die Innovation hinter LevaLap® beinhaltet einen signifikanten Fortschritt in der Geschwindigkeit und Effizienz des präzisen laparoskopischen Zugangs und bietet neue Möglichkeiten für einen standardisierten Zugang zum Bauchraum. Dieser Fortschritt wird die Landschaft der minimalinvasiven laparoskopischen Eingriffe in verschiedenen Bereichen, einschließlich Gynäkologie, Urologie, Allgemeinchirurgie und Roboterchirurgie, verändern.

„Die Ehre, unsere Daten zu präsentieren, ist ein bedeutender Meilenstein für alle bei CAST Surgical. LevaLap® 1.0 ist unsere erste Lösung, und das CAST-Expertenteam hat damit begonnen, an führenden Bildungskongressen auf der ganzen Welt teilzunehmen, um die Diskussion mit der medizinischen Gemeinschaft fortzusetzen. Die gute Nachricht, die wir mit der Welt teilen, ist, dass es jetzt ein Gerät gibt, das einen stabilen und präziseren laparoskopischen Zugang ermöglicht." - Thomas A. Gordy, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer.

Über CAST Surgical

CAST ist ein in den USA ansässiges, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Zugangsinstrumente für die laparoskopische Chirurgie entwirft, entwickelt, herstellt und vertreibt, um Präzision zu ermöglichen, Risiken zu minimieren und einen effizienten, zeitnahen Zugang zu standardisieren. Unser Ziel ist es, der medizinischen Gemeinschaft überlegene und innovative Lösungen anzubieten, die sowohl in klinischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht einen einzigartigen Wert darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.castsurgical.com.

Über die AAGL

Die AAGL ist die größte medizinische Fachgesellschaft für gynäkologische Chirurgie mit über 7.100 internationalen Mitgliedern, die sich für die Förderung der minimal-invasiven gynäkologischen Chirurgie (MIGS) einsetzen. Der globale Jahreskongress der AAGL ist das wichtigste wissenschaftliche Programm, das den besten gynäkologischen Chirurgen der Welt die neuesten Fortbildungen und besten Praktiken im Bereich MIGS bietet.

