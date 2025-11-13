Castrol se asocia con las selecciones nacionales mexicanas en los EE. UU. en la preparación al momento más importante del fútbol mundial

El patrocinio subraya el crecimiento sin precedentes del fútbol en Norteamérica, aprovechando la apasionada base de fanáticos del Tricolor

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Castrol anunció hoy una nueva asociación de varios años con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial y socio de la gira estadounidense de México durante más de dos décadas. A través de este acuerdo, Castrol se une como aceite de motor y lubricante oficial de las Selecciones Nacionales Mexicanas Masculina y Femenina en los Estados Unidos, complementando sus otros patrocinios existentes con la NBA, WNBA, y NASCAR.

Como una de las marcas de lubricantes líderes en el mundo, Castrol se conectará con la cultura única de las Selecciones Nacionales Mexicanas y su enorme base de fanáticos estadounidenses. La activación de Castrol comienza en 2025 con el partido de la Selección Nacional Masculina de México contra Paraguay (18 de noviembre en San Antonio, Texas), donde la marca se destacará de manera destacada a través de señalización LED, pantallas en el estadio y experiencias para los fanáticos. El patrocinio se basará en este impulso, extendiéndose hasta 2026 con un programa integral de promociones, activaciones de ventas, y eventos para medios.

"Castrol siempre ha estado impulsada por la pasión por brindar protección y rendimiento, valores que vemos reflejados en Tricolor y su lista de atletas excepcionales", dijo el presidente y CEO de Castrol Americas en bp Andreas Osbar. "Esta colaboración de varios años se basa en nuestra historia de rendimiento y nos conecta con una de las bases de fanáticos más apasionadas y dedicadas en los deportes".

El nuevo acuerdo entre Castrol y las Selecciones Nacionales Mexicanas en los Estados Unidos es una expansión de un patrocinio existente con las Selecciones Nacionales Mexicanas dentro de México y llega durante un período de grandes oportunidades para el deporte antes de su principal torneo internacional el próximo verano. El patrocinio se basa en el impulso detrás de las dos organizaciones establecidas y subraya su compromiso colectivo de ofrecer un rendimiento superior mientras se entrega en el escenario más grande.

"Estamos en un período incomparable de expansión e impacto para el deporte del fútbol en Norteamérica, y tenemos el privilegio de dar la bienvenida a Castrol como socio oficial de las Selecciones Nacionales Mexicanas en los Estados Unidos", dijo Carter Ladd, Director de Ingresos de Soccer United Marketing. "Tanto Castrol como las Selecciones Nacionales Mexicanas comparten un profundo compromiso con la excelencia y una apasionada comunidad de aficionados. Juntos, esperamos crear conexiones auténticas y duraderas a través de MexTour y MexTour W en los próximos años".

Ahora en su 22ª edición, MexTour ha deleitado a los fanáticos de los EE. UU. con partidos destacados contra los mejores oponentes en lugares de clase mundial. Los aficionados han respondido con una asistencia promedio de casi 50,000 por partido en la última década, y los partidos MexTour y MexTour W ofrecen a los fanáticos del fútbol la oportunidad de disfrutar de eventos en vivo, contenido exclusivo y participar en experiencias atractivas presentadas por socios corporativos como Castrol.

Para obtener más información, visite www.Castrol.com/us y para boletos para el partido de la Selección Mexicana contra Paraguay, visite www.SomosLocales.com.

Acerca de Castrol

Castrol, una de las marcas de lubricantes líderes en el mundo, tiene una orgullosa herencia de innovación y de alimentar los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, combinada con una filosofía de trabajo en asociación, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han estado en el centro de numerosas hazañas tecnológicas en tierra, aire, mar y espacio durante más de 125 años.

Castrol forma parte del grupo bp y atiende a clientes y consumidores de los sectores de la automoción, la marina, la industria y la energía. Nuestros productos de marca son reconocidos mundialmente por su innovación y alto rendimiento a través de nuestro compromiso con la calidad superior y la tecnología de vanguardia. Para obtener más información, visite: www.castrol.com.

Acerca de Soccer United Marketing

Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial de la Major League Soccer, es la empresa de fútbol comercial preeminente en Norteamérica, que supervisa la comercialización, el marketing, la promoción y la ejecución operativa de las entidades de fútbol más exitosas de la región. SUM tiene los derechos exclusivos de la Major League Soccer, las Selecciones Nacionales Mexicanas para el mercado estadounidense (MexTour y MexTour W), la Leagues Cup, la Copa de Campeones y las propiedades de Concacaf (incluida la Copa Oro™ de Concacaf, las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa de Campeones de Concacaf y Concacaf W.

