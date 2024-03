CATALYST BENOEMT JENNIFER MCCOLLUM TOT VOLGENDE PRESIDENT & CEO

Expert op het gebied van vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid leidt wereldwijde organisatie voor inclusie op de werkplek

NEW YORK, 6 maart 2024 /PRNewswire/ -- Catalyst, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich richt op gendergelijkheid en inclusie op de werkplek, kondigde vandaag aan dat haar raad van bestuur Jennifer McCollum heeft gekozen als nieuwe president & CEO, met ingang van 1 april.

"Jennifer heeft haar carrière gewijd aan het uitdagen en veranderen van de status quo voor vrouwen op de werkvloer. Haar professionele expertise en persoonlijke passie sluiten volledig aan bij de missie van Catalyst," zegt Julie Sweet, CEO van Accenture en voorzitter van de raad van bestuur van Catalyst. "Met haar bekwaamheid, inzicht en succesvolle staat van dienst in het vergroten van de impact van missie-gedreven organisaties, zal Jennifer helpen om Catalyst naar nieuwe hoogten te brengen."

"Het is een eer om bij Catalyst te werken op dit cruciale moment voor gendergelijkheid," aldus McCollum. "Ik heb al lang grote bewondering voor de missie en de impact van de organisatie en ik kijk ernaar uit om een cruciale rol te spelen in het volgende hoofdstuk, samen met de toegewijde medewerkers, het bestuur en de supporters van Catalyst."

McCollum was eerder CEO van Linkage, Inc., een strategisch HRM-bedrijf dat zich inzet voor de ontwikkeling van vrouwen en consequent wordt gerangschikt in de wereldwijde top-20 van leiderschapsontwikkelingsbedrijven. Voordat McCollum bij Linkage kwam, werkte zij tien jaar aan de groei van bedrijven binnen Corporate Executive Board (CEB), nu Gartner, en Korn Ferry. Bij CEB gaf ze leiding aan productmanagement binnen de leiderschapsdivisie. Hier ontwikkelde ze innovatieve oplossingen waarmee ze organisaties hulp bood bij het selecteren, ontwikkelen en plaatsen van leiders op alle niveaus. Ze leidde ook de activiteiten van CEB's Leadership Academies, het programma waarmee meer dan 30.000 professionals in 2.100 bedrijven in 50 landen zijn opgeleid.

McCollum is een landelijk erkend spreker, consultant, coach en auteur. Ze is een thought leader met actuele en relevante expertise op het gebied van het dichten van de genderkloof, weet uit te leggen dat de meest effectieve leiders inclusieve leiders zijn en demystificeert inclusie voor leiders en organisaties. Haar boek, In Her Own Voice: A Woman's Rise to CEO, werd een bestseller op Amazon toen het in 2023 uitkwam.

McCollum is de zesde CEO van Catalyst in haar 62-jarige geschiedenis. Ze is de opvolgster van Lorraine Hariton, die met pensioen gaat.

"Lorraine heeft een enorme impact gehad op Catalyst tijdens haar vijf en een half jaar leiderschap en heeft elke dag de toewijding van Catalyst om vrouwen vooruit te helpen nageleefd," zei Sweet. "We wensen haar het allerbeste nu ze met pensioen gaat, nadat ze heeft geholpen een nog sterkere basis te bouwen bij Catalyst."

Catalyst is een wereldwijde non-profit die wordt gesteund door veel van 's werelds belangrijkste CEO's en toonaangevende bedrijven om werkplekken voor vrouwen te helpen creëren.Catalyst is opgericht in 1962 en stimuleert verandering met vooraanstaand thought leadership, bruikbare oplossingen en een geëngageerde gemeenschap van multinationale ondernemingen om vrouwen sneller te laten doorstromen naar leiderschap — want vooruitgang voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen.

