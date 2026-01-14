Catalyx dévoile une solution de dégagement de ligne activée par l'IA afin de réduire les goulots d'étranglement dans les sciences de la vie

Le nouvel OpenLine Clearance Assistant™ 3.0 utilise une technologie de pointe pour maintenir un flux de production ininterrompu.

NEWTOWN, Pennsylvanie, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx a dévoilé aujourd'hui OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, une solution révolutionnaire activée par l'IA qui s'attaque au problème des goulots d'étranglement de production qui coûtent des millions en perte de productivité aux fabricants de sciences de la vie. La nouvelle solution transforme le dégagement de la ligne en un processus numérique entièrement automatisé, en accélérant le temps de changement de produit, en minimisant les temps d'arrêt et en optimisant l'efficacité opérationnelle.

A technician operates Catalyx's new OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, digitally monitoring and verifying line clearance procedures in real-time

« Avec sa nouvelle solution, Catalyx élimine l'obstacle que représente le dégagement des lignes de production, ce qui permet d'accélérer la rotation des lignes, d'améliorer la précision et d'offrir une solution conforme aux environnements modernes des sciences de la vie », explique Mario L. Rocci Jr, PDG de Catalyx. « Nous avons conçu le système avec une intelligence qui apprend, s'adapte et s'améliore chaque jour grâce au retour d'information et à l'évaluation de l'opérateur. »

Une technologie révolutionnaire

OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 introduit une IA ayant suivi une formation avancée et une technologie de vision artificielle, combinant l'intelligence automatisée avec une supervision humaine structurée pour rendre les processus numériques plus faciles à déployer et à exploiter pendant le nettoyage des lignes, un processus d'assurance qualité essentiel qui garantit que l'équipement de production est correctement nettoyé et configuré entre les séries de produits. Les principales innovations sont les suivantes :

Une intelligence d'inspection auto-réparatrice révolutionnaire qui élabore et propose automatiquement des ajustements de performance basés sur des résultats réels, les changements étant guidés, examinés et approuvés par un personnel qualifié afin d'améliorer en permanence la précision de l'inspection.

Une vision artificielle avancée activée par l'IA qui permet de vérifier que les lignes de production sont exemptes de matériaux résiduels et de composants indésirables entre les cycles de production, en réalisant des inspections en quelques millisecondes avec un enregistrement numérique complet de l'inspection.

Une formation simplifiée sur le modèle d'application et une gestion améliorée des images pour un examen plus rapide des inspections et une meilleure gestion des environnements de production complexes.

Résolution des difficultés affectant l'ensemble du secteur

Ce lancement fait suite au rapport 2025 Life Sciences Line Clearance Benchmark Report de Catalyx, qui révèle que 70 % des entreprises du secteur des sciences de la vie ont connu au moins un échec de dégagement au cours des 12 derniers mois. Près d'un tiers d'entre elles (30 %) ont signalé six défaillances ou plus par an. Alors que plus de la moitié des personnes interrogées (63 %) utilisent encore des processus traditionnels basés sur le papier pour les changements de ligne de production critiques, la nouvelle solution de Catalyx offre aux fabricants la possibilité d'effectuer une transition en douceur vers une approche entièrement numérique.

OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 est disponible immédiatement pour un déploiement mondial. La solution prend en charge les BPF et les exigences réglementaires mondiales, ainsi que les nouvelles exigences de la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Chaque inspection et mise à jour du système est automatiquement documentée afin de favoriser la traçabilité, la transparence et l'explication.

Démonstration en direct

Catalyx présentera OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 à Pharmapack Europe à Paris, les 21 et 22 janvier 2026, sur le stand 4K50 et à INTERPHEX New York, les 21 et 23 avril 2026, sur le stand 3663. Pour plus d'informations sur OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 ou pour planifier une démonstration, consultez le site www.catalyx.ai ou contactez [email protected].

À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisé dans l'optimisation des opérations pour les sciences de la vie et d'autres secteurs hautement réglementés. Forte de plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise dispose d'une équipe mondiale de plus de 550 ingénieurs et spécialistes de la technologie. Catalyx a réalisé plus de 3 000 projets dans le secteur des sciences de la vie, en fournissant des services d'automatisation, de vision industrielle et des services professionnels qui favorisent l'efficacité opérationnelle, garantissent la conformité et améliorent les performances et la sécurité. Pour plus d'informations sur Catalyx, consultez le site www.catalyx.ai.

Contact médias

Rachel O'Sullivan

Responsable mondial du marketing

[email protected]

