Catalyx präsentiert KI-gestützte Lösung zur Linienfreigabe, um Produktionsengpässe in der Biowissenschaft zu reduzieren

Der neue OpenLine Clearance Assistant™ 3.0 nutzt eine bahnbrechende Technologie zur Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Produktionsflusses

NEWTOWN, Pennsylvania, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts von Produktionsengpässen, die Hersteller in den Biowissenschaften Millionen an Produktivitätsverlusten kosten, hat Catalyx heute OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 vorgestellt, eine bahnbrechende KI-gestützte Lösung, die dieses Problem angeht. Die neue Lösung verwandelt die Linienfreigabe in einen vollautomatischen digitalen Prozess, der die Produktwechselzeit beschleunigt, die Ausfallzeiten minimiert und die betriebliche Effizienz maximiert.

A technician operates Catalyx's new OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, digitally monitoring and verifying line clearance procedures in real-time

„Mit unserer neuen Lösung beseitigt Catalyx das Hindernis der Linienfreigabe in der Produktion und bietet einen schnelleren Linienumschlag, verbesserte Genauigkeit und eine Lösung, die die Einhaltung von Vorschriften in modernen Life-Science-Umgebungen ermöglicht", sagte Mario L. Rocci Jr., CEO von Catalyx. „Wir haben das System mit einer Intelligenz entwickelt, die lernt, sich anpasst und sich jeden Tag durch geführte Rückmeldungen und Überprüfungen des Bedieners verbessert."

Bahnbrechende Technologie

OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 führt fortschrittliches KI-Training und maschinelles Sehen ein und kombiniert automatisierte Intelligenz mit strukturierter menschlicher Aufsicht, um den Einsatz und Betrieb digitaler Prozesse bei der Linienfreigabe zu vereinfachen, einem wichtigen Qualitätssicherungsprozess, der sicherstellt, dass die Produktionsanlagen zwischen den Produktläufen ordnungsgemäß gereinigt und konfiguriert werden. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Revolutionäre selbstheilende Prüfintelligenz, die automatisch Leistungsanpassungen auf der Grundlage realer Ergebnisse erstellt und vorschlägt, wobei die Änderungen von qualifiziertem Personal angeleitet, überprüft und genehmigt werden, um die Prüfgenauigkeit kontinuierlich zu verbessern

Hochentwickelte KI-gestützte Bildverarbeitung zur Überprüfung von Produktionslinien auf Materialreste und fehlerhafte Komponenten zwischen den Produktionsläufen, wobei die Inspektionen in Millisekunden mit einem vollständigen digitalen Inspektionsprotokoll abgeschlossen werden

Optimierte Modellschulung in der Anwendung und verbesserte Bildverwaltung, die eine schnellere Inspektionsprüfung und eine bessere Handhabung komplexer Produktionsumgebungen ermöglichen

Behebung branchenweiter Herausforderungen

Die Markteinführung erfolgt im Anschluss an den Life Sciences Line Clearance Benchmark Report 2025 von Catalyx, aus dem hervorgeht, dass 70 % der Unternehmen im Bereich Life Sciences in den letzten 12 Monaten mindestens einen Freigabefehler erlebt haben. Fast ein Drittel (30 %) meldete sechs oder mehr Ausfälle pro Jahr. Mehr als die Hälfte der Befragten (63 %) verlässt sich bei kritischen Umstellungen an der Produktionslinie immer noch auf herkömmliche papierbasierte Prozesse. Die neue Lösung von Catalyx ermöglicht den Herstellern einen reibungslosen Übergang zu einem vollständig digitalen Ansatz.

OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 ist ab sofort für den weltweiten Einsatz verfügbar. Die Lösung unterstützt GMP- und globale gesetzliche Anforderungen sowie die neuen Anforderungen des EU AI Act. Jede Inspektion und Systemaktualisierung wird automatisch dokumentiert, um Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Erklärbarkeit zu unterstützen.

Sehen Sie es live

Catalyx wird den OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 auf der Pharmapack Europe in Paris vom 21. bis 22. Januar 2026 am Stand 4K50 und auf der INTERPHEX New York vom 21. bis 23. April 2026 am Stand 3663 vorführen. Weitere Informationen über OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 oder einen Termin für eine Vorführung erhalten Sie unter www.catalyx.ai oder unter [email protected].

Informationen zu Catalyx

Catalyx ist auf die Optimierung von Abläufen in der Biowissenschaft und anderen stark regulierten Branchen spezialisiert. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung beschäftigt das Unternehmen ein globales Team von mehr als 550 Ingenieuren und Technologiespezialisten. Catalyx hat bereits mehr als 3.000 Projekte im Bereich der Biowissenschaften durchgeführt und bietet Automatisierung, maschinelles Sehen und professionelle Dienstleistungen an, die die betriebliche Effizienz steigern, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten sowie die Leistung und Sicherheit verbessern. Weitere Informationen über Catalyx finden Sie unter www.catalyx.ai.

