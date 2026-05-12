Catalyx ernennt Brent Best zum Senior Vice President der Automation Solutions Group

Erfahrene Führungskraft verstärkt Führungsteam zur Unterstützung der globalen Expansion und langfristigen Wertschöpfung

NEWTOWN, Pennsylvania, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter maschineller Bildverarbeitung, Automatisierung und professionellen Dienstleistungen für die biowissenschaftliche Produktion, gab heute die Ernennung von Brent Best zum Senior Vice President der Automation Solutions Group bekannt. Herr Best kommt zu Catalyx, während das Unternehmen seine strategische Expansion fortsetzt und sich darauf konzentriert, die Biowissenschaften und andere regulierte Hersteller bei der Optimierung der Produktionseffizienz zu unterstützen.

Brent Best joins Catalyx as Senior Vice President of Automation Solutions Group

Herr Best verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in globalen technischen und standortübergreifenden Fertigungsunternehmen. Zuletzt war er als Vice President und General Manager bei Brooks Instrument tätig, wo er einen globalen Geschäftsbereich mit voller GuV-Verantwortung leitete und das Wachstum des Marktanteils, betriebliche Verbesserungen und Kapazitätserweiterungen in mehreren Regionen vorantrieb.

Zuvor war Herr Best in leitenden Positionen bei Illinois Tool Works tätig, unter anderem als General Business Unit Manager bei Rippey, wo er für ein starkes Umsatzwachstum und verbesserte Gewinnspannen sorgte und die Marktführerschaft im Halbleitersektor sicherte.

„Brent bringt eine starke Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer globaler Produktionsbetriebe und der Erzielung von messbarem Wachstum mit", sagte Mario L. Rocci Jr., CEO von Catalyx. „Seine Führungsqualitäten werden entscheidend sein, während wir unsere Automatisierungskapazitäten weiter ausbauen und unsere Kunden dabei unterstützen, die Leistung in regulierten Umgebungen zu steigern."

Die Ernennung markiert einen weiteren Schritt im kontinuierlichen Wachstum von Catalyx. Das Unternehmen hat kürzlich den OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 vorgestellt, eine KI-gestützte Lösung zur Automatisierung der Linienfreigabe und zur Verbesserung der Produktionseffizienz in GMP-Produktionsumgebungen.

Informationen zu Catalyx

Catalyx ist spezialisiert auf KI-gestützte maschinelle Bildverarbeitung, Prozess- und Verpackungsautomatisierung sowie professionelle und verwaltete Dienstleistungen für die Biowissenschaften und andere stark regulierte Branchen. Mit über 30 Jahren Erfahrung und mehr als 3.000 weltweit durchgeführten Projekten hilft Catalyx Herstellern, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und die Produktionsleistung in GMP-Umgebungen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.catalyx.ai

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Rachel O'Sullivan

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