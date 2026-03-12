Catalyx nombra a Matt Bulley como director financiero

Líder financiero veterano se une para apoyar la expansión estratégica

NEWTOWN, Pa., 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx , líder mundial en automatización e integración de sistemas de visión para industrias altamente reguladas, anunció hoy el nombramiento de Matt Bulley como director financiero. El Sr. Bulley se incorpora a Catalyx mientras la compañía continúa su expansión estratégica, centrada en ayudar a los fabricantes de ciencias de la vida y otros fabricantes regulados a optimizar la eficiencia de su producción.

Catalyx newly appointed CFO, Matt Bulley

Bulley cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo financiero en servicios de ingeniería, desarrollo de software y energía limpia. Recientemente, ocupó el cargo de director financiero de ALL4, una consultora global, donde desempeñó un papel fundamental en el importante crecimiento y expansión global de la compañía. Anteriormente, fue director general y director financiero de Allied Resource Corporation y Puraglobe, contribuyendo a su consolidación como líderes en soluciones globales de tecnología climática. Bulley comenzó su carrera en Coopers & Lybrand (actualmente PwC).

"La experiencia financiera de Matt refuerza aún más nuestra capacidad para invertir estratégicamente, escalar con inteligencia y ofrecer resultados superiores a nuestros clientes", afirmó Mario L. Rocci, Jr., consejero delegado de Catalyx. "Su éxito demostrado impulsando el crecimiento en entornos regulados se alinea directamente con nuestra misión de empoderar a los fabricantes para que alcancen la excelencia operativa".

Este nombramiento marca el último paso en la continua expansión de Catalyx. La compañía lanzó recientemente OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, una solución basada en IA que automatiza completamente el proceso de liquidación de línea para reducir los tiempos de cambio de producto. Esta tecnología se presentará en INTERPHEX Nueva York, junto con el conjunto de soluciones de optimización de Catalyx.

Acerca de Catalyx

Catalyx se especializa en optimizar las operaciones para las ciencias de la vida y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia, la compañía cuenta con un equipo global de más de 550 ingenieros y especialistas en tecnología. Catalyx ha realizado más de 3.000 proyectos en el sector de las ciencias de la vida, proporcionando automatización, visión artificial y servicios profesionales que impulsan la eficiencia operativa, garantizan el cumplimiento normativo y mejoran el rendimiento y la seguridad. Para más información sobre Catalyx, visite www.catalyx.ai.

Contacto de medios

Rachel O'Sullivan

Directora Global de Marketing

[email protected]