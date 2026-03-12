Catalyx ernennt Matt Bulley zum Chief Financial Officer

Erfahrener Finanzleiter tritt dem Unternehmen bei, um die strategische Expansion zu unterstützen

NEWTOWN, Pennsylvania, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs- und Bildverarbeitungssystemen für stark regulierte Industrien, gab heute die Ernennung von Matt Bulley zum Chief Financial Officer bekannt. Herr Bulley tritt Catalyx bei, während das Unternehmen seine strategische Expansion fortsetzt und sich darauf konzentriert, Biowissenschaften und andere regulierte Hersteller bei der Optimierung der Produktionseffizienz zu unterstützen.

Catalyx newly appointed CFO, Matt Bulley

Herr Bulley verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen technische Dienstleistungen, Softwareentwicklung und saubere Energie. Zuletzt war er als CFO bei ALL4 tätig, einem globalen Beratungsunternehmen, wo er eine entscheidende Rolle beim bedeutenden Wachstum und der globalen Expansion des Unternehmens spielte. Zuvor war er Geschäftsführer und CFO der Allied Resource Corporation und von Puraglobe und trug dazu bei, beide als führende Unternehmen für globale Klimatechnologielösungen zu etablieren. Herr Bulley begann seine Karriere bei Coopers & Lybrand (jetzt PwC).

„Matts finanzielles Fachwissen stärkt unsere Fähigkeit, strategisch zu investieren, intelligent zu skalieren und unseren Kunden hervorragende Ergebnisse zu liefern", sagte Mario L. Rocci Jr., CEO von Catalyx. „Seine nachweislichen Erfolge bei der Förderung von Wachstum in regulierten Umgebungen stehen in direktem Einklang mit unserer Mission, Hersteller zu befähigen, operative Spitzenleistungen zu erzielen."

Die Ernennung ist der jüngste Schritt in der laufenden Expansion von Catalyx. Das Unternehmen hat kürzlich OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 auf den Markt gebracht, eine KI-gestützte Lösung, die den Prozess der Linienfreigabe vollständig automatisiert, um die Produktwechselzeiten zu reduzieren. Diese Technologie wird auf der INTERPHEX New York zusammen mit den Optimierungslösungen von Catalyx vorgestellt.

Informationen zu Catalyx

Catalyx ist auf die Optimierung von Abläufen in der Biowissenschaft und anderen stark regulierten Branchen spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und beschäftigt ein weltweites Team von mehr als 550 Ingenieuren und Technologiespezialisten. Catalyx hat bereits mehr als 3.000 Projekte im Bereich der Biowissenschaften durchgeführt und bietet Automatisierung, maschinelles Sehen und professionelle Dienstleistungen an, die die betriebliche Effizienz steigern, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten sowie die Leistung und Sicherheit verbessern. Weitere Informationen über Catalyx finden Sie unter www.catalyx.ai.

