CATHAY INDUSTRIES, RENOMEADA COMO OXERRA, FECHA AQUISIÇÃO DA DIVISÃO DE PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO DA VENATOR

SINGAPURA, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cathay Industries, fabricante líder global de pigmentos de óxido de ferro, revelou seu novo nome, Oxerra, juntamente com sua nova identidade de marca após concluir a aquisição do negócio de cores da Venator.

"Estamos empolgados por nos unir a dois líderes de renome mundial no setor de pigmentos coloridos com uma rede de fabricação global incomparável em seis países de cinco continentes", disse o diretor executivo do Oxerra Group, Terence Yu. "A Oxerra nos impulsiona a oferecer produtos e serviços incomparáveis em óxido de ferro e tecnologia de pigmentação de cores com sustentabilidade em todos os setores."

A combinação das ofertas de cada empresa posiciona a Oxerra como líder global, fabricante de soluções de cores completas e fornecedora de soluções avançadas, sustentáveis e de ponta nos mercados altamente tecnológicos e exigentes de revestimento, plástico, construção e especialidades.

A aquisição também reforça significativamente a liderança da Oxerra no setor de pigmentos inorgânicos e oferece uma presença de fabricação de óxido de ferro sintético na Europa e nos Estados Unidos, algo estrategicamente importante para encurtar a cadeia de suprimentos e oferecer resultados ideais aos clientes.

"Nossa ênfase na excelência na produção, soluções para o cliente, sustentabilidade e inovação permanecem inalterados e são princípios importantes da cultura da Oxerra", continuou Yu. "Com essa oportunidade de superar e melhorar todos esses serviços, a Oxerra pode se tornar a líder mais importante no setor de óxido de ferro, oferecendo uma rede que engloba o mundo com uma concentração em pigmentos sustentáveis e de alta qualidade para cada aplicação imaginável."

Durante os próximos meses, a Oxerra seguirá integrando os ativos de ambas as empresas e implementando a nova marca em seus sites e outros canais de comunicação.

Sobre a Oxerra

Estabelecida em 1979, a Oxerra é um dos principais fabricantes mundiais de pigmentos sintéticos de óxido de ferro para o setor de construção, níveis altamente tecnológicos para revestimentos e plásticos, além dos óxidos de ferro mais puros para aplicações em especialidades. Com sede global em Singapura e escritórios regionais e instalações de produção na Ásia, Austrália, África, Europa, Reino Unido e Estados Unidos, o portfólio da Oxerra também é complementado por vários produtos sinérgicos. Para mais informações, acesse oxerra.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2045970/OXERRA_Logo_1.jpg

FONTE Oxerra

SOURCE Oxerra