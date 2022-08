CATL anuncia sua segunda fábrica europeia de baterias na Hungria

Debrecen está localizada no centro da Europa e, próxima a algumas fábricas de automóveis de seus clientes, como Mercedes-Benz, BMW, Stellantis e Volkswagen, a fábrica da CATL em Debrecen permitirá que ela atenda melhor às demandas por baterias do mercado europeu, melhore o desenvolvimento de sua rede global de produção e ajude a acelerar a mobilidade elétrica e a transição energética na Europa.

Como parte de seu compromisso de reduzir a pegada de carbono na fabricação de baterias, a CATL utilizará eletricidade de energias renováveis e está considerando desenvolver energia solar com parceiros locais no país.

Para construir uma cadeia de valor de baterias sustentável e circular, a CATL também está analisando a possibilidade de unir forças com parceiros locais para montar instalações para materiais de bateria na Europa.

"Não há dúvida de que a fábrica em Debrecen nos permitirá aprimorar ainda mais nossa vantagem competitiva, atender melhor nossos clientes europeus e acelerar a transição para a mobilidade elétrica na Europa", disse o Dr. Robin Zeng, fundador e presidente da CATL. "O projeto greenfield na Hungria será um grande avanço na expansão global da CATL e também um passo importante em nossos esforços para fazer uma contribuição excepcional para a promoção da energia verde para a humanidade."

Péter Szijjártó, Ministro das Relações Exteriores e do Comércio da Hungria, disse: "Tanto a economia global quanto a europeia enfrentaram enormes desafios recentemente. Nós, da Hungria, temos um objetivo claro de ser uma exceção local da recessão continental. A melhor ferramenta para atingir esse objetivo é atrair investimentos de primeira linha no ramo mais revolucionário do setor automotivo, ou seja, a mobilidade elétrica. Estamos orgulhosos por a CATL ter decidido realizar o maior investimento greenfield da história da Hungria. Recentemente, nos tornamos um dos principais locais de produção de baterias do mundo e, com esse enorme investimento, fortalecemos ainda mais nossa posição."

O novo projeto foi bem recebido pelos clientes europeus da CATL. Markus Schäfer, membro do Conselho de Administração do Mercedes-Benz Group AG, diretor de tecnologia responsável pelo departamento de desenvolvimento e compras, disse: "Essa nova fábrica europeia de ponta da CATL na Hungria é outro marco para a expansão de nossa produção de veículos elétricos, juntamente com nossos principais parceiros. Com a CATL, temos uma líder tecnológica como nossa parceira para nos fornecer, como o primeiro e maior cliente da capacidade inicial da nova fábrica, células de bateria de primeira linha neutras em CO2 para nossos veículos elétricos de última geração na Europa, seguindo, assim, nossa abordagem local de compras. Estamos orgulhosos de ver nossa ambição para 2039 apoiada pelo compromisso da CATL com a produção neutra em CO2 na Hungria."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877209/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877208/2.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited