CATL apresenta soluções de armazenamento de energia CTP de resfriamento líquido na World Smart Energy Week

TÓQUIO, Japão, 17 de março de 2023 /PRNewswire/ — CATL, líder global de tecnologias inovadoras de novas energias, destaca suas avançadas soluções de armazenamento de energia CTP de resfriamento líquido à medida que faz sua primeira aparição na World Smart Energy Week, realizada de 15 a 17 de março este ano em Tóquio, no Japão.

image1 CATL

Comprometida em promover o desenvolvimento do setor de energia, a World Smart Energy Week é a maior exposição internacional do setor de energia renovável do Japão, que apresenta uma gama completa de tecnologias de energia renovável. A CATL apresenta o EnerOne, seu liquid-cooling BESS externo e o EnerC, seu BESS de resfriamento líquido em contêiner em seu estande. Suas soluções avançadas de armazenamento de energia de resfriamento líquido atraíram muita atenção:

Alto nível de segurança: as soluções de armazenamento de energia de resfriamento líquido da CATL adotam células LFP com alto grau de segurança e receberam uma série de certificados de teste de padrões chineses e internacionais. A CATL é a primeira empresa na China a receber a versão mais recente do relatório de testes UL 96540 A ao nível de célula, módulo, unidade e instalação da UL Solutions.

as soluções de armazenamento de energia de resfriamento líquido da CATL adotam células LFP com alto grau de segurança e receberam uma série de certificados de teste de padrões chineses e internacionais. A CATL é a primeira empresa na a receber a versão mais recente do relatório de testes UL 96540 A ao nível de célula, módulo, unidade e instalação da UL Solutions. Vida longa de serviço: Supported sistema integrado de resfriamento líquido da CATL, equipado com as placas independentes de resfriamento líquido fora dos módulos, a diferença de temperatura entre 416 células no rack é controlada dentro em 3°C , e a diferença de temperatura entre 4.160 células no recipiente pode ser limitada a 5°C, contribuindo assim para a longa vida útil dos produtos. O EnerC da CATL, o primeiro sistema de armazenamento de energia de resfriamento líquido de TEU do mundo, é capaz de obter uma operação segura e confiável de todo o sistema por 20 anos.

Supported sistema integrado de resfriamento líquido da CATL, equipado com as placas independentes de resfriamento líquido fora dos módulos, a diferença de temperatura entre 416 células no rack é controlada dentro em 3°C , e a diferença de temperatura entre 4.160 células no recipiente pode ser limitada a 5°C, contribuindo assim para a longa vida útil dos produtos. O EnerC da CATL, o primeiro sistema de armazenamento de energia de resfriamento líquido de TEU do mundo, é capaz de obter uma operação segura e confiável de todo o sistema por 20 anos. Alta integração: equipada com tecnologia Cell to Pack (CTP), as soluções de armazenamento de energia de resfriamento líquido da CATL integram baterias, sistema de proteção contra incêndios, unidades de resfriamento líquido, unidades de controle, UPS, sistema de distribuição e outros subsistemas em um, liderando o setor ESS com tecnologias avançadas.

Apoiada por uma cadeia de suprimentos altamente desenvolvida, a CATL consegue customizar os componentes para otimizar o projeto da estrutura e a integração de seus produtos, ajudando a alcançar o melhor desempenho para diferentes mercados.

A CATL firmou parceria com empresas de energia de alto nível na China e em todo o mundo e aplicou suas soluções avançadas de armazenamento de energia nos principais mercados, incluindo China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Japão. A empresa ficou em primeiro lugar na participação de mercado da remessa global de baterias de armazenamento de energia em 2021 e 2022.

Para alcançar a neutralidade de Carbon em 2050, o Japão está tomando medidas para expandir seu consumo de energia renovável, em que o setor de armazenamento de energia desempenhará um papel crucial no processo. Comprometida em oferecer soluções e serviços de ponta para novas aplicações de energia em todo o mundo, a CATL envidará esforços incessantemente para acelerar a transição energética do Japão e do mundo, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável global.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2034239/image1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2034240/CATL.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited