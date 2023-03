CATL présente ses solutions de stockage d'énergie CTP à refroidissement liquide lors de la Semaine mondiale de l'énergie intelligente

TOKYO, Japon, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- CATL, leader mondial des nouvelles technologies énergétiques innovantes, présente ses solutions avancées de stockage d'énergie CTP à refroidissement liquide lors de sa première participation à la Semaine mondiale de l'énergie intelligente, qui se tient cette année du 15 au 17 mars à Tokyo, au Japon.

Dédiée à la promotion du développement de l'industrie de l'énergie, la Semaine mondiale de l'énergie intelligente est la plus grande exposition internationale de l'industrie des énergies renouvelables au Japon, qui présente une gamme complète de technologies d'énergie renouvelable. Sur son stand, CATL présente EnerOne, son système de stockage d'énergie par batterie (BESS) à refroidissement liquide extérieur, et EnerC, son BESS à refroidissement liquide conteneurisé. Ses solutions avancées de stockage d'énergie à refroidissement liquide ont attiré beaucoup d'attention :

Niveau de sécurité élevé : Les solutions de stockage d'énergie à refroidissement liquide de CATL adoptent des cellules LFP à haut niveau de sécurité et ont reçu un certain nombre de certificats d'essai selon les normes chinoises et internationales. CATL est la première entreprise chinoise à recevoir la dernière version du rapport d'essai UL 96540A portant sur la cellule, le module, l'unité et l'installation délivré par UL Solutions.

Longue durée de vie : Soutenu par le système de refroidissement liquide intégré de CATL, qui est équipé de plaques de refroidissement liquide indépendantes à l'extérieur des modules, la différence de température entre 416 cellules dans le rack est contrôlée à 3℃, et la différence de température entre 4 160 cellules dans le conteneur peut être limitée à 5℃, ce qui favorise la longue durée de vie des produits. L'EnerC de CATL, le premier système de stockage d'énergie à refroidissement liquide conteneurisé EVP au monde, est capable d'assurer un fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble du système pendant 20 ans.

Haut niveau d'intégration : Dotées de la technologie CTP (Cell to Pack), les solutions de stockage d'énergie à refroidissement liquide de CATL intègrent des batteries, un système de protection contre les incendies, des unités de refroidissement liquide, des unités de contrôle, des onduleurs, un système de distribution et d'autres sous-systèmes, ce qui leur permet d'être à la pointe de l'industrie des systèmes de stockage d'énergie grâce à des technologies avancées.

S'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement très développée, CATL est en mesure de personnaliser les composants afin d'optimiser la conception de la structure et l'intégration de ses produits, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances pour les différents marchés.

CATL a conclu des partenariats avec des entreprises énergétiques de premier plan en Chine et dans le monde entier, et a appliqué ses solutions avancées de stockage d'énergie sur les principaux marchés, notamment la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et le Japon. Elle s'est classée première en termes de parts de marché des livraisons mondiales de batteries de stockage d'énergie en 2021 et 2022.

Pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, le Japon prend des mesures pour accroître sa consommation d'énergie renouvelable, domaine dans lequel le secteur du stockage de l'énergie jouera un rôle crucial. Déterminée à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les nouvelles applications énergétiques dans le monde entier, CATL s'efforcera sans relâche d'accélérer la transition énergétique au Japon et dans le monde, contribuant ainsi au développement durable de la planète.

