CATL bringt kondensierte Batterie mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg auf den Markt und ermöglicht die Elektrifizierung von Passagierflugzeugen

SHANGHAI, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 19. April stellte CATL auf der Auto Shanghai eine Batterie aus kondensierter Materie als eine hochmoderne Batterietechnologie vor. Mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg kann auf kreative Weise eine hohe Energiedichte bei gleichzeitig hoher Sicherheit erreicht werden, was ein völlig neues Elektrifizierungsszenario von Passagierflugzeugen eröffnet. CATL kann in kurzer Zeit eine Massenproduktion von Batterien aus kondensierter Materie erreichen.

Um die aus elektrochemischen Reaktionen resultierenden Veränderungen der Materialien mit extrem hoher Energiedichte zu bewältigen, nutzt die Batterie aus kondensierter Materie von CATL hochleitfähige biomimetische Elektrolyte im kondensierten Zustand, um eine selbstanpassende Netzstruktur auf Mikrometerebene zu konstruieren, die die Wechselwirkungskräfte zwischen den Ketten anpassen und damit die Leitfähigkeit der Zellen und die Effizienz des Lithium-Ionen-Transports bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabilität der Mikrostruktur verbessern kann.

Darüber hinaus integriert die Batterie aus kondensierter Materie eine Reihe innovativer Technologien, darunter Kathodenmaterialien mit ultrahoher Energiedichte, innovative Anodenmaterialien, Separatoren und Herstellungsverfahren, die eine hervorragende Lade- und Entladeleistung sowie eine gute Sicherheitsleistung bieten.

Die Einführung dieser Spitzentechnologie durchbricht die Grenzen, die der Entwicklung des Batteriesektors lange Zeit gesetzt waren, und eröffnet ein neues Szenario der Elektrifizierung, bei dem hohe Sicherheit und geringes Gewicht im Mittelpunkt stehen. Derzeit arbeitet CATL mit Partnern an der Entwicklung von elektrischen Passagierflugzeugen und praktiziert Standards und Tests auf Luftfahrtniveau in Übereinstimmung mit luftfahrttauglichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. Darüber hinaus will CATL auch eine Automobilversion der Batterie aus kondensierter Materie auf den Markt bringen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen werden.

„Die Erfüllung der Kundenanforderungen ist die zentrale treibende Kraft, die technologische Innovationen für CATL vorantreibt", sagte Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL. Derzeit verfügt CATL über die weltweit umfassendste Technologie-Roadmap für Batterien und hat die Fähigkeit entwickelt, die Grundlagenforschung in die industrielle Anwendung und dann in groß angelegte kommerzielle Anwendungen umzuwandeln. Beispielsweise hat CATL im Jahr 2021 die erste Generation von Natrium-Ionen-Batterien mit einer Energiedichte von 160 Wh/kg auf den Markt gebracht, die während dieser Messe bei Chery Automobile eingeführt wurde. Im Jahr 2022 stellte CATL die Qilin-Batterie mit der weltweit höchsten Integrationseffizienz vor und hat im März mit deren Massenproduktion begonnen. Diese Batterien werden in mehreren High-End-BEVs wie ZEEKR, AITO und Li Auto verwendet.

Da sich die Elektrifizierung vom Land in den Himmel ausdehnt, sollen auch Flugzeuge sauberer und intelligenter werden. Die Einführung von Batterien aus kondensierter Materie wird eine Ära der universellen Elektrifizierung des See-, Land- und Luftverkehrs einleiten, mehr Möglichkeiten für die Entwicklung der Branche eröffnen und ein früheres Erreichen der globalen Ziele der Klimaneutralität erleichtern.

