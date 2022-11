CATL e Daihatsu firmaram acordo de cooperação estratégica

OSAKA, Japão, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/- - A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) e a Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) anunciaram um Memorando de Entendimentos (MOU) de cooperação estratégica em tecnologias de bateria e fornecimento de baterias para promover a mobilidade elétrica no Japão.

Nos termos do acordo, a CATL pretende oferecer suprimento estável de baterias de carros elétricos para os veículos da Daihatsu, especialista em veículos de passageiros compactos e um dos fabricantes de veículos mais antigos do Japão.

TRO00405ok3

Ao reunir as vantagens tecnológicas das duas empresas, a CATL e a Daihatsu pretendem promover a aplicação de tecnologias de baterias avançadas, incluindo CTP (cell-to-pack) e BMS.

Com as baterias avançadas da CATL, a Daihatsu poderá aumentar a produção e o desempenho de veículos elétricos de alta qualidade e acessíveis, não apenas no Japão, mas também nos mercados emergentes. A cooperação acelerará a transição da Daihatsu para a produção de eletrificação, ajudando-a a atingir a meta de zero carbono no longo prazo.

A parceria representa outro passo importante para a presença global da CATL, uma vez que permitirá que a empresa explore diversas formas de cooperação em mercados regionais, incluindo o Japão e o Sudeste Asiático, promovendo assim o impulso global de transição para a mobilidade elétrica e as metas de neutralidade de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943694/TRO00405ok3.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited