CATL y Daihatsu ha alcanzado un acuerdo de cooperación estratégica

OSAKA, Japón, 11 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) y Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) anunciaron un Memorando de Entendimiento de Cooperación Estratégica sobre el suministro de baterías y tecnologías de baterías para promover la movilidad eléctrica en Japón.

En virtud del acuerdo, CATL se propone suministrar de forma estable baterías para vehículos eléctricos a Daihatsu, experto en turismos compactos y uno de los fabricantes de automóviles más antiguos de Japón.

Aunando las respectivas ventajas tecnológicas de ambas empresas, CATL y Daihatsu pretenden promover la aplicación de tecnologías avanzadas de baterías, como CTP (cell-to-pack) y BMS.

Con las baterías avanzadas de CATL, Daihatsu podrá aumentar la producción y el rendimiento de vehículos eléctricos de alta calidad y asequibles no sólo en Japón, sino también en los mercados emergentes. La cooperación acelerará la transición de Daihatsu hacia la producción de electrificación, ayudándole a alcanzar los objetivos de cero emisiones de carbono a largo plazo.

La asociación marca otro paso importante para la huella global de CATL, ya que le permitirá explorar diversas formas de cooperación en los mercados regionales, incluyendo Japón y el sudeste asiático, promoviendo así el impulso global para la transición a la movilidad eléctrica y los objetivos de neutralidad de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943694/TRO00405ok3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited