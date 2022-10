CATL e VinFast celebram acordo de Cooperação Estratégica Global para promover a mobilidade elétrica global

OSAKA, Japão, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") e a VinFast Trading & Manufacturing Joint Stock Company ("VinFast" ) anunciaram hoje a celebração de um memorando de entendimento de uma Cooperação Estratégica Global para expandir a colaboração em áreas que incluem o chassi tipo skateboard CIIC (chassi inteligente integrado da CATL).

A cerimônia de assinatura do MOU é testemunhada pelo Dr. Robin Zeng, fundador e presidente da CATL e Pham Nhat Vuong, presidente do Vingroup e da VinFast. De acordo com o memorando, a CATL e a VinFast pretendem explorar diferentes formas de cooperação no chassi tipo skateboard CIIC, além da atual cooperação no fornecimento de baterias CTP (cell-to-pack) entre as duas empresas, o que proporcionará acesso rápido à bateria VinFast ao mercado global.

O chassi tipo skateboard CIIC integra baterias, motores elétricos e outras unidades críticas em uma única camada na parte inferior do veículo, reduzindo o custo de compra e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que maximiza o espaço da cabine.

Além da colaboração em baterias CTP e o chassi tipo skateboard, a CATL está preparada para cooperar com a VinFast com relação a outras áreas, promovendo assim a inovação em baterias e a transição de mobilidade elétrica.

Com as baterias de ponta da CATL, os veículos elétricos inovadores da VinFast atingirão novos patamares em termos de autonomia, segurança e direção inteligente. A cooperação também permitirá que a CATL melhore sua presença global, especialmente nos mercados emergentes, e promova a aplicação de novas tecnologias de veículos elétricos.

A cooperação permitirá que ambas as empresas promovam a inovação de tecnologias de baterias e a e-mobilidade global, contribuindo para o impulso global para a transição energética e as metas de neutralidade de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933406/image_1.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

