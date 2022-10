CATL und VinFast vereinbaren globale strategische Zusammenarbeit zur Förderung der weltweiten E-Mobilität

OSAKA, Japan, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited („CATL") und VinFast Trading & Manufacturing Joint Stock Company („VinFast" ) haben heute eine Absichtserklärung für eine globale strategische Zusammenarbeit zur Ausweitung der Zusammenarbeit in Bereichen wie CIIC-Skateboard-Chassis-Produkte (CIIC = CATL integriertes intelligentes Chassis) bekannt gegeben.

Die Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung wird von Dr. Robin Zeng, Gründer und Vorsitzender von CATL, und Pham Nhat Vuong, Vorsitzender der Vingroup und VinFast, bezeugt. Gemäß der Vereinbarung beabsichtigen CATL und VinFast, verschiedene Formen der Zusammenarbeit bei CIIC-Skateboard-Chassis auszuloten, zusätzlich zu der derzeitigen Zusammenarbeit bei der CTP-Batterieversorgung (Cell-to-Pack) zwischen den beiden Unternehmen, die einen schnellen Zugang von VinFast zum Weltmarkt ermöglichen wird.

Das CIIC-Skateboard-Chassis integriert Batteriepacks, Elektromotoren und andere wichtige Einheiten in einer einzigen Schicht im unteren Teil des Fahrzeugs, was die Anschaffungskosten und den Energieverbrauch senkt und gleichzeitig den Platz im Innenraum maximiert.

Neben der Zusammenarbeit an CTP-Batterien und Skateboard-Chassis ist CATL bereit, mit VinFast auch in anderen Bereichen zusammenzuarbeiten und so die Batterieinnovation und den Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen.

Durch die Nutzung der hochmodernen Batterien von CATL werden die innovativen Elektrofahrzeuge von VinFast neue Höhen in Bezug auf Reichweite, Sicherheit und intelligentes Fahren erreichen. Die Zusammenarbeit wird es CATL außerdem ermöglichen, seine globale Präsenz insbesondere in aufstrebenden Märkten zu verbessern und die Anwendung neuer EV-Technologien zu fördern.

Die verstärkte Zusammenarbeit wird es beiden Unternehmen ermöglichen, die Innovation von Batterietechnologien und die globale Elektromobilität zu fördern und damit einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um die Energiewende und die Ziele der Kohlenstoffneutralität zu leisten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1933406/image_1.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited