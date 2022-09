CATL firma vários acordos com OEMs na IAA Transportation e fortalece compromisso com a eletrificação do transporte

CATL ganhou o prêmio Daimler Truck Supplier Award por seus sistemas de bateria de última geração, que será utilizado no eActros LongHaul lançado recentemente

Um acordo estratégico de parceria é firmado entre a CATL e a Trailer Dynamics para promover o transporte elétrico de longa distância visando à logística com emissões zero na Alemanha

A CATL também assinou um memorando de entendimento para distribuição com a KYBURZ Switzerland para promover a eletrificação de várias aplicações comerciais

HANNOVER, Alemanha, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na IAA Transportation 2022, a CATL, líder global em tecnologias inovadoras de novas energias, firmou acordos de cooperação com vários clientes OEM líderes e ganhou o Daimler Truck Supplier Award na feira, demonstrando ainda mais suas capacidades e conquistas inovadoras no setor de novas energias.

"Na CATL, estamos empenhados em oferecer tecnologias e soluções inovadoras que permitam um futuro mais sustentável para a humanidade e para nossos parceiros. A IAA Transportation 2022 apresenta uma oportunidade importante de demonstrar pontos fortes em tecnologia e produtos e ampliar ainda mais nossa rede global de parcerias", disse Li Xiaoning, presidente executivo de aplicações comerciais internacionais da CATL. "Temos o orgulho de ser um dos principais impulsionadores do avanço do vibrante setor de veículos comerciais juntamente com outros líderes globais."

A CATL ganhou o prêmio Daimler Truck Supplier Award na categoria "Inovação" pelo desenvolvimento e pela produção de sistemas de bateria de alta tensão de última geração com uma autonomia de até 500 quilômetros, vida útil extremamente longa e capacidade de carregamento rápido. Os sistemas de bateria serão utilizados no novo eActros LongHaul, que foi lançado na IAA este ano.

É a primeira vez que a Daimler Truck apresenta seu Supplier Award como uma empresa independente. Com o prêmio, ela reconhece a CATL por seu desempenho e cooperação acima da média em um espírito de parceria.

Na exposição, a CATL fortaleceu a cooperação com vários OEMs líderes no setor. Também assinou um acordo de parceria estratégica com a Trailer Dynamics, a startup alemã que está moldando o transporte elétrico para logística de longa distância com emissões zero com o e-Trailer. A Trailer Dynamics pretende utilizar os produtos de sistemas baseados na plataforma CATL em seus projetos de e-Trailer com configurações em diferentes dimensões de capacidade de kWh.

Equipado com o sistema de bateria LFP baseado em CTP da CATL, que apresenta vida útil da bateria e alta estabilidade térmica, o semi-trailer oferece maior eficiência e desempenho do veículo, menor consumo de combustível e, consequentemente, emissões de carbono mais baixas.

A Trailer Dynamics e a CATL também têm planos de colaborar de forma estreita para levar os produtos e-Trailer para importantes mercados dedicados, explorar soluções de troca de bateria para e-Trailers e realizar ações mais coordenadas para conseguir reduzir as emissões de carbono.

Durante a exposição IAA deste ano, a CATL também assinou um memorando de entendimento para distribuição com a KYBURZ Switzerland, a maior fabricante de veículos elétricos da Suíça. As duas empresas pretendem firmar um contrato de distribuição para promover as vendas dos produtos da CATL.

Com base nas necessidades práticas do desenvolvimento comercial na Suíça, as duas partes também pretendem estender a cooperação atual a mais projetos de aplicações de eletrificação, promovendo assim a eletrificação do transporte na Europa.

A KYBURZ desenvolve, produz e distribui veículos elétricos de alta qualidade para empresas de entrega, indústria e pessoas físicas. Os veículos elétricos de três rodas da empresa para entrega postal tornaram-se parte integrante do cenário rodoviário em muitos países.

Com alta densidade energética, longa vida útil, alta confiabilidade e adaptabilidade a vários ambientes difíceis, as ofertas da CATL na exposição serão uma oportunidade de promover a eletrificação do setor de transporte com parceiros do mundo todo. A CATL anunciará mais parcerias na eletrificação de aplicações comerciais no futuro próximo.

As tecnologias e produtos inovadores da CATL foram bem recebidos pelo mercado, e a empresa estabeleceu e fortaleceu a parceria com OEMs de alto nível de aplicações comerciais, como Daimler Truck, VWCO, Yutong, FAW Group, Dongfeng e King Long.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

