CATL объявила о совместном проекте с Индонезией в сфере электромобилей

CBL будет сотрудничать с индонезийским компаниями АNТАМ и IBI в рамках индонезийского интегрированного проекта в сфере аккумуляторов электромобилей.

Этот проект, совокупные инвестиции в который составляют 6 млрд долларов США, ориентирован на добычу и переработку никеля, производство материалов для аккумуляторов и самих аккумуляторов, а также переработку аккумуляторов.

Партнерство знаменует собой важную веху в расширении глобального присутствия компании CATL, а также будет способствовать развитию отрасли электромобилей в Индонезии.

НИНДЭ (Китай), 15 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), дочернее предприятие Guangdong Brunp Technology Co., Ltd (Brunp), подписала трехстороннее рамочное соглашение с PT Aneka Tambang (АNТАМ) и PT Industri Baterai Indonesia (IBI) о сотрудничестве в реализации индонезийского интегрированного проекта в сфере аккумуляторов электромобилей, который включает добычу и переработку никеля, производство материалов для аккумуляторов электромобилей и самих аккумуляторов, а также переработку аккумуляторов. Brunp — дочерняя компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Объекты проекта, совокупные инвестиции в который достигают 5,968 млрд долларов США, расположены в индустриальном парке FHT в муниципалитете Восточная Хальмахера в провинции Северное Малуку, Индонезия, а также в других регионах страны.

АNТАМ входит в состав государственной индонезийской горнодобывающей компании MIND ID. IBI, или Indonesia Battery Corporation, — государственная компания, занимающаяся разработкой аккумуляторов для электромобилей и развитием экосистемы электромобилей. Она также является дочерней компанией MIND ID и ANTAM.

Этот проект будет способствовать дальнейшему расширению присутствия компании CATL в сфере производства аккумуляторов, обеспечению поставок сырья и ресурсов, снижению производственных затрат и стимулированию развития бизнеса по переработке аккумуляторных батарей.

«Индонезийский проект является важной вехой для компании CATL, расширяющей сейчас свое глобальное присутствие, и он также станет символом вечной дружбы между Китаем и Индонезией, — заявил основатель и председатель правления компании CATL Робин Цзэн (Robin Zeng). — Мы абсолютно уверены в дальнейшем развитии этого проекта».

«Рамочное соглашение, которое мы сегодня подписали, имеет большое значение для Индонезии, стремящейся к созданию экосистемы электромобилей, — заявил министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан (Luhut Binsar Pandjaitan). — Я считаю, что благодаря согласованным усилиям всех сторон этот проект будет успешно реализован».

SOURCE CATL