Wspólne przedsięwzięcie CATL oraz indonezyjskich przedsiębiorstw w celu zwiększenia e-mobilności poprzez inwestycję o wartości blisko 6 mld USD

CBL łączy siły z indonezyjskimi organizacjami ANTAM i IBI przy indonezyjskim projekcie na rzecz integracji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Projekt, którego łączna wartość inwestycji wynosi prawie 6 mld USD, koncentruje się na wydobyciu i przetwarzaniu niklu, materiałach do produkcji akumulatorów, produkcji samych akumulatorów oraz ich recyklingu.

Jest to kamień milowy w globalnej ekspansji CATL, który przyczyni się do rozwoju przemysłu pojazdów elektrycznych w Indonezji.

NINGDE, Chiny, 15 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 14 kwietnia w Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), spółka zależna Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), podpisała trójstronną umowę ramową z PT Aneka Tambang (ANTAM) i PT Industri Baterai Indonesia (IBI) o współpracy przy indonezyjskim projekcie na rzecz integracji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, który obejmuje wydobycie i przetwarzanie niklu, materiały do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, produkcję samych akumulatorów oraz ich recykling. Brunp jest spółką zależną Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Wspólna inwestycja o wartości 5968 mld USD znajduje się w Parku Przemysłowym FHT w East Halmahera w indonezyjskiej prowincji North Maluku, a także w innych miejscach w kraju.

ANTAM należy do państwowego koncernu wydobywczego MIND ID z Indonezji. IBI, czyli Indonesia Battery Corporation, to przedsiębiorstwo państwowe zaangażowane w ekosystem pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami i pojazdów elektrycznych, a także spółka zależna MIND ID i ANTAM.

Projekt ten jeszcze wyraźniej zaznaczy obecność CATL w przemyśle akumulatorowym, zapewni dostawy surowców i zasobów, obniży koszty produkcji i przyczyni się do rozwoju działalności w zakresie recyklingu akumulatorów.

„Realizacja indonezyjskiego projektu jest znaczącym kamieniem milowym dla CATL zwiększającym nasz międzynarodowy zasięg i stanie się symbolem nieustającej przyjaźni pomiędzy Chinami i Indonezją – powiedział Robin Zeng, założyciel i prezes CATL. – Jesteśmy w pełni przekonani o powodzeniu tego przedsięwzięcia w przyszłości".

„Podpisana przez nas dzisiaj umowa ramowa ma doniosłe znaczenie dla Indonezji, gdyż dążymy do zbudowania ekosystemu pojazdów elektrycznych – powiedział Luhut Binsar Pandjaitan, minister koordynujący ds. gospodarki morskiej i inwestycji. – Jestem przekonany, że dzięki zgodnym wysiłkom wszystkich stron projekt zostanie pomyślnie zrealizowany".

