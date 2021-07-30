CATL представляет новейшую технологию с выпуском I поколения натрий-ионных аккумуляторов

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Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

Jul 30, 2021, 14:43 ET

CATL представляет новейшую революционную технологию с выпуском своего первого поколения натрий-ионных аккумуляторов 

Пройден очередной этап промышленного освоения передовых технологий

НИНДЭ (Китай), 30 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- 29 июля компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (далее "CATL") успешно провела свою первую онлайн-презентацию "Tech Zone". На этом мероприятии председатель правления CATL д-р Робин Цзэн (Robin Zeng) представил разработанный компанией натрий-ионный аккумулятор первого поколения, а также ее аккумуляторный блок AB, способный совмещать натрий-ионные и литий-ионные элементы в одном модуле. В качестве другого важного этапа освоения достижений фундаментальной науки и технологий компанией CATL ее натрий-ионные аккумуляторы обеспечат новое решение в плане использования экологически чистой энергии и электрификации транспорта, способствуя тем самым скорейшей реализации цели углеродной нейтральности.

Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL
Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL
Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL
Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL
CATL's first-generation sodium-ion battery
CATL's first-generation sodium-ion battery
Advantages of the first-generation sodium-ion battery performance
Advantages of the first-generation sodium-ion battery performance
Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL Dr. Robin Zeng, founder and chairman of CATL CATL's first-generation sodium-ion battery Advantages of the first-generation sodium-ion battery performance

Преодоление узких мест в технологии производства натрий-ионных аккумуляторов 

В связи с наличием глобального консенсуса в вопросе достижения углеродной нейтральности новая энергетика вступила в сложную и разноплановую стадию развития. Все более усиливающаяся сегментация рынка повысила разнородные требования к аккумуляторным батареям. В то же время по всему миру ускоряются исследования и разработки в отношении основных материалов для изготовления аккумуляторных батарей, что открывает двустороннее окно возможностей для развития производства натрий-ионных аккумуляторов.

По принципу работы натрий-ионный аккумулятор аналогичен литий-ионному. Ионы натрия также перемещаются между катодом и анодом. Однако по сравнению с ионами лития ионы натрия имеют больший объем и более высокие требования в отношении структурной устойчивости и кинетических свойств материалов. Это стало сдерживающим фактором для развития промышленного производства натрий-ионных аккумуляторов.

Компания CATL уже долгие годы специализируется на исследованиях и разработках материалов для изготовления электродов натрий-ионных аккумуляторов. В отношении материалов катода компания CATL применила материал "Prussian white" (эверитова соль) с более высокой удельной емкостью и модернизировала объемную структуру этого материала путем перераспределения электронов, что позволило решить глобальную проблему быстрого снижения емкости при циклической работе материала. В отношении материалов анода компания CATL разработала твердый углеродный материал, отличающийся уникальной пористой структурой, обеспечивающей избыточные возможности хранения и быстрое перемещение ионов натрия, а также превосходные характеристики при циклических нагрузках.

Первое поколение натрий-ионных аккумуляторов CATL, основанное на серии новых разработок в химической системе, обладает такими преимуществами, как высокая плотность энергии, возможность быстрой зарядки, превосходная термостойкость, отличные эксплуатационные свойства при низких температурах, высокая эффективность интеграции и др. Плотность энергии элемента натрий-ионного аккумулятора CATL может достигать 160 Вт·ч/кг, а зарядка аккумулятора может производиться за 15 минут до уровня 80% при комнатной температуре. Кроме того, в условиях низких температур (-20°C) натрий-ионный аккумулятор имеет степень удержания емкости, превышающую 90%, а его эффективность системной интеграции может достигать более 80%. Термостойкость натрий-ионных аккумуляторов превосходит национальные требования по безопасности для тяговых аккумуляторов. Первое поколение натрий-ионных аккумуляторов может использоваться в различных вариантах электрификации транспорта, особенно в регионах со сверхнизкими температурами, где его выдающиеся преимущества становятся очевидными. Кроме того, оно может быть гибко адаптировано к прикладным потребностям всех сценариев в области накопления и хранения энергии.

4-компонентная инновационная система поддержки трех стратегических направлений развития 

Компания CATL всегда стремилась быть одной из ведущих в мире корпораций, разрабатывающих и осваивающих передовые технологии, а также вносить выдающиеся вклады в разрешение на пользу всего человечества проблем, связанных с развитием экологически чистой энергетики, что заложено в основу ее мировоззренческой концепции. Для реализации последней CATL прилагает неослабные усилия по трем стратегическим направлениям развития. Первым направлением развития является замена стационарной энергетики, основанной на ископаемых ресурсах, на выработку и хранение возобновляемой энергии; вторым направлением является замена мобильной энергетики, основанной на ископаемых видах топлива, за счет использования аккумуляторов электромобилей для ускорения развития электротранспорта; третье направление состоит в содействии принципиальному обновлению рыночных целей в сторону интеграции с эффективным использованием электрификации и интеллектуального интеллекта для ускорения процесса перехода к применению новых типов энергоносителей в различных областях. Для поддержки устойчивого развития по этим трем направлениях компания CATL создала 4-компонентную инновационную систему, в состав которой входят химическая система, структурная система, производственная система и бизнес-модели, с целью создания возможности быстрого перехода от фундаментальных исследований к промышленному применению, а затем к крупномасштабной коммерческой реализации.

Фундаментальные исследования материала и химической системы имеют огромное значение. По словам председателя правления CATL Робина Цзэна, некоторые считают, что химическая система аккумуляторных батарей вряд ли претерпит какие-либо новые прорывы, а усовершенствования возможны лишь в системе физической структуры. Но мы убеждены, что мир электрохимии представляет собой «энергетический куб», где нам еще предстоит открыть много неизвестного. Мы никогда не устаем исследовать его тайны. Используя вычислительную платформу с высокой пропускной способностью и технологию моделирования, основанную на нашем глубоком понимании принципов в сочетании с применением передовых алгоритмов и вычислительных мощностей, мы проводим углубленные исследования с целью разработки химической системы, наиболее подходящей для натрий-ионных аккумуляторов, позволяющей им выйти на путь ускоренного перевода в промышленное производство и непрерывно развивающейся. Целевым показателем развития следующего поколения натрий-ионных аккумуляторов является плотность энергии, превышающая 200 Вт·ч/кг.

Что касается совершенствования аккумуляторной системы, компания CATL совершила очередной прорыв в ее интеграции и разработала комплексное решение для аккумуляторной системы AB, состоящее в смешивании и подборке натрий-ионных и литий-ионных аккумуляторов в определенном соотношении и их интеграции в одну систему аккумуляторных батарей, а также управлении различными аккумуляторными системами посредством высокоточного алгоритма BMS. Аккумуляторная система AB может компенсировать нынешний недостаток плотности энергии в натрий-ионном аккумуляторе, а также расширить его преимущества в плане высокой мощности и производительности при низких температурах. Благодаря этой качественно новой структурной системе расширяются варианты применения литиево-натриевых аккумуляторных систем.

Многомерное развертывание для содействия развитию производства натрий-ионных аккумуляторов 

На прошедшем мероприятии заместитель декана научно-исследовательского института CATL д-р Цисен Хуан (Qisen Huang) заявил, что производство натрий-ионных аккумуляторов идеально совместимо по оборудованию и технологиям с производством литий-ионных аккумуляторов и что производственные линии могут быть быстро переключены с одного типа продукции на другой для достижения высокой производительности. На данный момент компания CATL приступила к развертыванию промышленного производства натрий-ионных аккумуляторов и планирует сформировать базовую отраслевую цепочку к 2023 году. CATL приглашает своих поставщиков и клиентов, находящихся соответственно на более высоких и низких уровнях отраслевой цепочки, а также научно-исследовательские учреждения к совместному ускорению процессов популяризации и разработки натрий-ионных аккумуляторов.

Д-р Робин Цзэн заявил, что обязательство по достижению углеродной нейтральности породило спрос на аккумуляторы тераватт-часового масштаба и способствовало активному развитию новой энергетики. Непрерывное возникновение прикладных потребностей позволило продемонстрировать возможности различных технологий. Разнообразные технические маршруты также обеспечат устойчивость долгосрочного развития отрасли.

Информация о CATL 

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) является одним из мировых лидеров по внедрению передовых технологий в новой энергетике, который стремится предоставлять первоклассные решения и услуги для сфер применения новой энергетики по всему миру. В июне 2018 года компания стала публичным акционерным обществом, зарегистрировав свои акции на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300750. По данным SNE Research, в 2020 году аккумуляторы CATL для электромобилей вышли на первое место в мире по объему потребления на четыре года подряд. Кроме того, компания CATL пользуется широким признанием со стороны OEM-партнеров по всему миру. Для достижения цели, заключающейся в осуществлении замены ископаемых видов топлива в системах стационарной и мобильной энергетики на высокоэффективные электроэнергетические системы, образуемые за счет современных аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии, и стимулирования комплексного обновления рыночных целей за счет электрификации и интеллектуализации CATL поддерживает непрерывный процесс внедрения инноваций в четырех измерениях, включая химическую систему аккумуляторов, структурную систему, производственную систему и бизнес-модели.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.catl.com

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www.catl.com

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

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