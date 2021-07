Spoločnosť CATL predstavuje svoju najnovšiu prelomovú technológiu uvedením svojej prvej generácie sodíkových iónových batérií

Ďalší míľnik v industrializácii inovatívnych technológií

NINGDE, Čína, 30. júla 2021 /PRNewswire/ - Spoločnosť Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) 29. júla úspešne uskutočnila svoju prvú online akciu „Tech Zone". Dr. Robin Zeng, predseda predstavenstva CATL, predstavil prvú generáciu sodíkovo-iónových batérií spoločnosti, spolu s riešením AB battery pack - ktoré je schopné integrovať sodíkovo-iónové články a lítium-iónové články do jedného balenia. Ako ďalší míľnik spoločnosti CATL v prieskume základnej vedy a technológie budú sodíkovo-iónové batérie poskytovať nové riešenie pre využitie čistej energie a elektrifikáciu dopravy, čím podporia včasnú realizáciu cieľa uhlíkovej neutrality.