Společnost CATL představuje svou nejnovější průlomovou technologii a uvádí na trh první generaci sodíko-iontových baterií

Další milník v industrializaci inovativních technologií

NING-TE, Čína, 30. července 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) úspěšně uspořádala 29. července svou první on-line akci „Tech Zone". Dr. Robin Ceng, předseda představenstva společnosti CATL, na akci představil první generaci sodíko-iontové baterie a řešení AB baterie, které dokáže integrovat sodíko-iontové a lithium-iontové články do jednoho systému. Jako další milník společnosti CATL v oblasti základního výzkumu a technologie poskytnou sodíkové baterie nové řešení pro využití čisté energie a elektrifikaci dopravy, čímž podpoří brzkou realizaci cíle uhlíkové neutrality.