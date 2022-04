- CATL se asocia con Indonesia para impulsar la movilidad eléctrica con una inversión de casi 6.000 millones de dólares

CBL se une a ANTAM e IBI de Indonesia en el Proyecto de integración de baterías EV de Indonesia

Con una inversión conjunta de casi 6.000 millones de dólares, el proyecto se enfoca en la extracción y procesamiento de níquel, materiales para baterías, fabricación de baterías y reciclaje de baterías.

La asociación marca un hito importante para la expansión de la huella global de CATL y también promoverá la industria de vehículos eléctricos de Indonesia .

NINGDE, China, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- El 14 de abril, Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), una filial de Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), firmó un acuerdo marco tripartito con PT Aneka Tambang (ANTAM) y PT Industri Baterai Indonesia (IBI) para cooperar en el Proyecto de integración de baterías EV de Indonesia, que incluye extracción y procesamiento de níquel, materiales de baterías EV, fabricación de baterías EV y reciclaje de baterías. Brunp es una filial de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Con una inversión conjunta de 5968 millones de dólares, el proyecto está ubicado en el Parque Industrial FHT de East Halmahera, en la provincia de Molucas del Norte de Indonesia, y también en otros lugares del país.

ANTAM es miembro de la empresa minera estatal MIND ID de Indonesia. IBI, o Indonesia Battery Corporation, es una empresa estatal dedicada al ecosistema de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos a batería, y también una filial de MIND ID y ANTAM.

El proyecto mejorará aún más la huella de CATL en la industria de las baterías, garantizará el suministro de materias primas y recursos anteriores, reducirá los costes de fabricación y promoverá el desarrollo del negocio de reciclaje de baterías.

"El proyecto de Indonesia es un hito importante para CATL a medida que expandimos nuestra huella global y se convertirá en un emblema de la amistad eterna entre China e Indonesia", dijo Robin Zeng, fundador y presidente de CATL. "Confiamos plenamente en el desarrollo del proyecto en el futuro".

"El acuerdo marco que firmamos hoy es de gran importancia para Indonesia, ya que nos esforzamos por construir un ecosistema EV", dijo Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones. "Creo que con los esfuerzos concertados de todas las partes, el proyecto se implantará con éxito".

SOURCE CATL