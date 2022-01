CATL wprowadza na rynek rozwiązanie EVOGO, umożliwiające modułową wymianę akumulatorów

NINGDE, Chiny, 18 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 18 stycznia, podczas pierwszej imprezy inauguracyjnej odbywającej się online, Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), spółka zależna należąca w całości do Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), zaprezentowała swoje rozwiązanie umożliwiające modułową wymianę akumulatorów EVOGO. System EVOGO, na który składają się bloki akumulatorów, stacje ich szybkiej wymiany i aplikacja, zostanie początkowo wprowadzony w dziesięciu miastach, powiedział Chen Weifeng, dyrektor generalny CAES.

Innowacyjne rozwiązanie do modułowej wymiany akumulatorów wnosi powiew świeżości na rynek

Aby rozwiązać kwestie niepewności zasięgu, niedogodności związanych z tankowaniem i wysokich całkowitych kosztów posiadania, CAES zaprezentowała na wtorkowej imprezie internetowej swoje innowacyjne rozwiązanie modułowej wymiany akumulatorów. W oparciu o rozdzielenie pojazdu i akumulatora, CAES traktuje akumulator jako produkt współdzielony, tworząc zupełnie nowe możliwości dla rynku.

„Choco-SEB" (wymienny blok elektryczny), który został zaprojektowany tak, aby przypominał tabliczkę czekolady, jest seryjnie produkowanym akumulatorem opracowanym na rzecz idei współdzielenia akumulatorów pojazdów elektrycznych. Jego zaletą jest ogromna gęstość energii przy niewielkich rozmiarach, elastyczność połączenia i minimalistyczny design.

Przy wsparciu najnowszej technologii CTP (cell to pack) może osiągnąć gęstość energii względem wagi ponad 160 Wh/kg i gęstość energii objętościowej 325 Wh/L, dzięki czemu jeden blok może zapewnić zasięg jazdy do 200 km.

Jednocześnie, Choco-SEB współpracuje z 80 procentami dostępnych na rynku modeli pojazdów z platformą BEV oraz wszystkimi modelami z platformą BEV, które zostaną wprowadzone na rynek w ciągu najbliższych trzech lat na całym świecie. Klienci mogą na stacjach wymiany korzystać z jednego do trzech bloków, aby spełnić różne wymagania dotyczące zasięgu.

Co więcej, wyposażony w bezprzewodową technologię BMS, przełomowy Choco-SEB nie posiada na zewnątrz żadnych części oprócz wysokonapięciowych zacisków dodatnich i ujemnych, co znacznie podwyższa niezawodność wtyczek.

Stacja wymiany akumulatorów wyróżnia się wysoką kompatybilnością, wynajmem akumulatorów w zależności od potrzeb oraz komplementarnością z usługami ładowania. Standardowa stacja wymiany akumulatorów EVOGO o powierzchni odpowiadającej trzem miejscom parkingowym, może pomieścić do 48 Choco-SEB i umożliwia wymianę jednego bloku akumulatorów w ciągu zaledwie jednej minuty, zapewniając klientom w pełni naładowane akumulatory w każdej chwili, bez konieczności długiego oczekiwania. Ponadto EVOGO oferuje zróżnicowane stacje wymiany akumulatorów, dostosowane do klimatu poszczególnych regionów.

Aplikacja umożliwia połączenie klientów z różnymi modułami EVOGO, umożliwiając współpracę między klientami, pojazdami, stacjami i akumulatorami, a także oferuje inne usługi.

Znacząca kompatybilność, wynajem akumulatorów w zależności od potrzeb oraz komplementarność z usługami ładowania

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań wymiany akumulatorów, EVOGO dysponuje dwoma innowacyjnymi trybami kompatybilności. Choco-SEB jest przystosowany do pojazdów od klasy A00, klasy B i klasy C samochodów osobowych aż po pojazdy logistyczne. Równocześnie stacje wymiany mogą odpowiadać wszystkim modelom pojazdów różnych producentów oryginalnego wyposażenia, którzy stosują Choco-SEB, co pozwala na swobodny wybór modeli pojazdów pod kątem wymiany akumulatorów.

W rzeczywistości większość właścicieli samochodów kupuje pojazdy elektryczne o dużo większej mocy, aby zredukować problem związany z zasięgiem, jednakże tylko 10 do 20 procent całkowitej mocy jest zazwyczaj wykorzystywane do codziennego użytku. Ponoszą oni tym samym wysokie koszty zamrożone za moc, która z reguły jest rzadko potrzebna.

Odpowiadając na ten problem, EVOGO umożliwia klientom wybór liczby bloków akumulatorów do wynajęcia w zależności od ich warunków jazdy i przyzwyczajeń. Przy dojazdach do pracy w mieście wystarczy jeden blok, przy dłuższych podróżach można wypożyczyć dwa do trzech bloków, a po powrocie do miasta zamienić je na jeden blok.

Pojazdy wyposażone w Choco-SEBs umożliwiają zarówno ładowanie jak i wymianę akumulatorów w celu uzupełnienia energii. Wraz z dotychczasowymi sposobami ładowania w gospodarstwach domowych i szybkim ładowaniem, EVOGO przyczynia się do zapewnienia rozwiązania uzupełniania energii we wszystkich sytuacjach.

Pierwsze uruchomienia w 10 miastach jako początek ery wolności energetycznej

Zgodnie z wizją korporacyjną CATL, firma dąży do tego, aby stać się światowym liderem innowacyjnych technologii i wnieść ogromny wkład w rozwiązanie problemu ekologicznej energii dla ludzkości. Utworzenie CAES umożliwia CATL zakończenie zamkniętej pętli łańcucha wartości cyklu życia akumulatorów, który rozciąga się od opracowania, produkcji, użytkowania aż do recyklingu, oferuje zupełnie nowe wrażenia z jazdy dla klientów segmentu pojazdów elektrycznych oraz promuje elektryczną mobilność i efektywne wykorzystanie zasobów.

Ponadto, przy okazji wspomnianej imprezy, spółka CAES zaprezentowała pierwszego członka rodziny EVOGO, wersję Bestune NAT z modułową wymianą akumulatorów, natomiast w przyszłości pojawi się więcej modeli pojazdów, które będą mogły korzystać z usług EVOGO. Na początek zostanie wybranych 10 miast, w których będą oferowane usługi EVOGO.

CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) to światowy lider innowacji w dziedzinie nowych technologii energetycznych, zaangażowany w dostarczanie przełomowych rozwiązań i usług dla nowych zastosowań energetycznych na całym świecie. W czerwcu 2018 r. firma weszła na giełdę w Shenzhen z kodem giełdowym 300750. Według SNE Research, w roku 2020 wielkość zużycia akumulatorów EV przez CATL przez cztery kolejne lata plasowała się na pierwszym miejscu na świecie. CATL jest również szeroko doceniana przez międzynarodowych partnerów producentów oryginalnego wyposażenia. Aby osiągnąć cel, jakim jest zastąpienie paliw kopalnych w stacjonarnych i mobilnych systemach energetycznych wysoce wydajnymi systemami energii elektrycznej, które są generowane przez zaawansowane akumulatory i energię odnawialną, a także promować zintegrowane innowacje w zastosowaniach rynkowych związanych z elektryfikacją i innowacyjnością. Spółka koncentruje się na nieustannych innowacjach w czterech wymiarach, takich jak system chemiczny akumulatorów, struktura, system produkcyjny i modele biznesowe.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.catl.com

CAES

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) to nowatorska firma technologiczna zajmująca się oferowaniem wygodnych i niezawodnych rozwiązań oraz usług w zakresie mobilnego zasilania. W oparciu o rozdzielenie pojazdu i akumulatora, CAES postrzega akumulatory jako wspólne produkty i rozwija modułowe rozwiązania ich wymiany oraz usługi, mające na celu stworzenie dodatkowych możliwości dla klientów nowych pojazdów elektrycznych.

