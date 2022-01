CATL lanza la solución de intercambio de baterías EVOGO con intercambio de baterías modulares

NINGDE, China, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El 18 de enero, Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), una filial de propiedad absoluta de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), lanzó su solución de intercambio de baterías EVOGO con intercambio de baterías modulares en su primer evento de lanzamiento en línea. Compuesto por bloques de batería, estaciones de intercambio rápido de batería y una aplicación, EVOGO se lanzará por primera vez en diez ciudades, explicó Chen Weifeng, director general de CAES.