CATLs Energiespeicherlösungen für verschiedenste Szenarien stehen auf der All Energy Australia im Mittelpunkt

MELBOURNE, Australien, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL), ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien im Bereich neuer Energien, präsentiert seine hochqualitativen Energiespeicherlösungen für verschiedenste Szenarien auf der All Energy Australia, der größten und mit Spannung erwarteten Veranstaltung für saubere Energien in Australien, die vom 26. bis 27. Oktober in Melbourne, Australien, stattfand.

EnerOne, das Aushängeschild unter den flüssigkeitsgekühlten Batteriesystemen für den Außenbereich von CATL, zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Integration und ein hohes Maß an Sicherheit aus und ist ein besonderer Blickfang auf dem Stand.

Ausgestattet mit 280-Ah-LFP-Zellen bietet EnerOne eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen. Unterstützt durch das integrierte Flüssigkeitskühlsystem kann der Temperaturunterschied zwischen den Zellen innerhalb von 3 Grad Celsius kontrolliert werden, was eine große Verbesserung gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5 bis 8 Grad Celsius darstellt und ebenfalls zur langen Lebensdauer beiträgt.

Mit einer Grundfläche von nur 1,69 Quadratmetern beansprucht die kompakte Struktur 35 % weniger Platz als herkömmliche Luftkühlungsprodukte, was die Baukosten weiter reduziert. Es ist auch mit Wechselrichtern mit Betriebsspannungen von 600 bis 1.500 Volt kompatibel.

EnerOne hat verschiedene strenge Tests auf Zell-, Modul- und Rack-Ebene bestanden. Es hat den UL9540A-Testbericht erhalten, bei dem es kein Feuer und keine zusätzliche Wärmeausbreitung ohne die Hilfe eines Feuerlöschsystems gab.

Darüber hinaus hat EnerOne im Bericht zur Überprüfung der Einhaltung australischer Normen durch GHD, eines der weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen, erfolgreich abgeliefert. CATL ist einer der ersten Anbieter von Energiespeicherlösungen, deren Produkte die Anforderungen erfüllt haben.

Erstklassige Energiespeicherlösungen zur Unterstützung der Energiewende in Australien

Australien hat im Vergleich zu allen anderen Kontinenten die höchste Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter. Australien verfügt über reichlich Sonnenenergie mit hoher Qualität, was einer der Vorteile des Landes bei der Stromerzeugung durch Photovoltaik ist. Auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität treibt Australien den Übergang zu sauberen Energien voran, indem es den Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhöht.

Als weltweit führendes Unternehmen für innovative Technologien im Bereich neuer Energien hat CATL gemeinsam mit Partnerorganisationen mehrere Batteriespeicherprojekte in Australien durchgeführt, darunter das erste große netzgekoppelte Batteriespeichersystem in Westaustralien, das 250-MWh-Batteriespeicherprojekt auf Torrens Island in Südaustralien und Australiens derzeit größtes privat finanziertes netzgekoppeltes Batteriespeicherprojekt, das sich in Victoria befindet. Gleichzeitig hat CATL Energiespeichersysteme für die große Aufdach-PV-Anlage eines Krankenhauses in New South Wales geliefert, wodurch das Krankenhaus durch die effiziente Speicherung von Solarenergie Kosten spart und einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leistet.

Neben EnerOne präsentiert CATL auch das Flüssigkühl-Batteriesystem EnerC, das USV-Lithium-Batterie-Rack, das 48100-Batteriemodul für Basisstationen und Produkte für die Energiespeicherung in Privathaushalten, die alle Energiespeicherszenarien in den Bereichen Stromerzeugung, Stromübertragung und -verteilung sowie Stromverbrauch abdecken und damit seine umfassende strategische Planung und technologische Stärke im Energiespeichergeschäft demonstrieren.

Im Jahr 2021 stand CATL bei der Produktion von Energiespeicherbatterien weltweit an erster Stelle und unterstützte mehr als 100 Großprojekte in der ganzen Welt. Im ersten Halbjahr 2022 stieg der Umsatz mit Energiespeichersystemen von CATL im Vergleich zum Vorjahr um 171 %.

