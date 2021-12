CATO SMS benoemt leidinggevende regelgevingsstrategie op het gebied van farmacologie en toxicologie

leidinggevende op het gebied van onderzoek naar (Investigational New Drug - IND) en toepassingen van nieuwe geneesmiddelen (New Drug Applications - NDA) als senior pharmacology/toxicology reviewer van de FDA's CEDR-divisie anesthesie, analgesie en verslavende middelen (DAAAP),

was lid van het subcomité FDA Biologics, het wervingscomité Pharm/Tox en de cannabiswerkgroep,

en bood strategische begeleiding aan klanten over de niet-klinische aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen in de biologica, biosimilars, kleine moleculen en geneesmiddelenapparaten,

daarnaast was hij werkzaam op verschillende therapeutische terreinen, waaronder oncologie, ontsteking, cardiovasculaire aandoeningen, pijn, infectieziekten, neurowetenschappen en zeldzame ziekten.

"Dr. Delatte is een brancheveteraan met uitgebreide expertise en toonaangevende projectteams in het voorbereiden en beoordelen van een uitgebreide reeks van wettelijke inzendingen", aldus Mark A. Goldberg, M.D., voorzitter en CEO van CATO SMS. "Zijn ervaring met de FDA heeft hem in staat gesteld om realistische en effectieve strategieën voor productontwikkeling te creëren die hebben bijgedragen aan een snellere levering van producten aan patiënten die ze nodig hebben. Dr. Delatte versterkt onze aanzienlijke expertise op het gebied van regelgeving en verdiept onze wetenschappelijke kennis".

Dr. Delatte heeft voor CATO SMS bij Parexel International gewerkt, waar hij vice-president technische zaken en hoofdconsultant was.

Over CATO SMS

CATO SMS is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek, met inbegrip van strategisch advies en full-service klinische proefoperaties, biometrica en klinische farmacologie. Met meer dan 30 jaar ervaring in kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven ontwerpt CATO SMS effectief onderzoeken en voert die uit, van strategie tot goedkeuring, voor complexe indicaties en modaliteiten in een groot aantal therapeutische gebieden, met een bewezen expertisecentrum in de oncologie. Dankzij de deskundigheid van CATO SMS op het gebied van regelgeving, therapie en bedrijfsvoering kan het bedrijf doelstellingen halen en verwachtingen overtreffen. Ga naar CATO-SMS.com voor meer informatie.

