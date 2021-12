CATO SMS nomme un responsable de la stratégie réglementaire en pharmacologie et toxicologie

M. Delatte fournira des conseils stratégiques non cliniques et réglementaires à la base croissante de clients biopharmaceutiques de petite et de moyenne taille de CATO SMS afin de faire progresser leurs programmes de développement complexes. Voici certains des postes qu'a occupé M. Delatte avant d'intégrer CATO SMS :

Il a géré des demandes d'autorisation d'un nouveau médicament de recherche (IND) et des demandes de nouveaux médicaments (NDA) à titre d'analyste principal en pharmacologie et toxicologie de la division des produits d'anesthésie, d'analgésie et de dépendance (DAAAP) du Center for Drug Evaluation and Research (CEDR) de la FDA.

Il a été membre du sous-comité des produits biologiques de la FDA, du comité de recrutement de Pharm/Tox et du groupe de travail sur le cannabis.

Il a fourni des conseils stratégiques aux clients sur les aspects non cliniques du développement de médicaments dans le domaine des produits biologiques, des produits biologiques ultérieurs, des petites molécules et des produits médicamenteux.

Il a travaillé dans plusieurs domaines thérapeutiques, y compris l'oncologie, les inflammations, les maladies cardiovasculaires, la douleur, les maladies infectieuses, les neurosciences et les maladies rares.

« M. Delatte est un professionnel chevronné de l'industrie qui possède une vaste expertise en gestion des équipes de projet dans le cadre de la préparation et de l'examen d'une gamme complète de demandes aux autorités réglementaires », a déclaré Mark A. Goldberg, docteur en médecine, président et PDG de CATO SMS. « Son expérience auprès de la FDA lui a permis de créer des stratégies de développement de produits réalistes et efficaces qui ont contribué à accélérer la livraison de produits aux patients qui en ont besoin. M. Delatte renforce notre expertise considérable en matière de réglementation et approfondit nos connaissances scientifiques. »

M. Delatte travaillait auparavant chez Parexel International, où il occupait le poste de vice-président des services techniques et de consultant principal.

À propos de CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur mondial de solutions de recherche clinique, notamment dans les domaines des conseils stratégiques, des opérations d'essais cliniques offrant une gamme complète de services, de la biométrie et de la pharmacologie clinique. Comptant plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises biopharmaceutiques émergentes, CATO SMS conçoit et réalise efficacement des études ⁠— de la stratégie à l'approbation ⁠— pour des indications et des modalités complexes dans de nombreux domaines thérapeutiques avec un centre d'excellence éprouvé en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez consulter le site CATO-SMS.com pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704867/Marcus_Delatte.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1704866/CATO_SMS_Logo.jpg

SOURCE CATO SMS