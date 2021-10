CATO SMS benoemt vice-president regelgevingsstrategie, cel- en gentherapie

werkzaam als hoofdarts en waarnemend teamleider bij de Oncology Branch binnen het Office of Tissues and Advanced Therapies bij het Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), U.S. Food and Drug Administration (FDA)

werkzaam als raadgevend arts bij het Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health binnen het Center for Devices and Radiological Health (CDRH), FDA

werkzaam als primair klinisch beoordelaar voor meer dan 120 actieve aanvragen voor nieuwe onderzoeksgeneesmiddelen (IND's) bij CBER

evaluatie van klinische veiligheid en werkzaamheid als klinisch consultancy-arts voor een scala aan medische hulpmiddelen in verschillende ontwikkelingsstadia bij CDRH

als directeur oncologie in het Atlantic General Hospital en als hoofd van een nieuw centrum voor behandeling van kanker

behandeling en nazorg van oncologiepatiënten als behandelend arts in grote ziekenhuizen in de Verenigde Staten

publicatie van onderzoeksberichten en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en het presentatie van wetenschappelijke uittreksels bij vergaderingen van academische en industriële bijeenkomsten

"Dr. Lee voegt een unieke combinatie van uitgebreide klinische en regelgevende ervaring toe aan ons team," aldus Mark A. Goldberg, M.D., uitvoerend voorzitter van CATO SMS. "Dr. Lee's achtergrond als senior toezichthouder en als arts die zelf patiënten verzorgt, zal van onschatbare waarde zijn voor het perspectief en de begeleiding van onze kleine en opkomende biofarmaceutische cliënten die zich richten op de ontwikkeling van cel- en gentherapieën voor de behandeling van kanker".

Dr. Lee behaalde haar doctorstitel in neurowetenschappen aan de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore. Ze behaalde haar doctorstitel in gezondheidszorg aan de National Yang-Ming University School of Medicine in Taipei, Taiwan.

Over CATO SMS

CATO SMS is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek, met inbegrip van strategisch advies en full-service klinische proefoperaties. Met meer dan 30 jaar ervaring in kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven ontwerpt CATO SMS effectief onderzoeken en voert die uit, van strategie tot goedkeuring, voor complexe indicaties en modaliteiten in een groot aantal therapeutische gebieden, met een bewezen expertisecentrum in de oncologie. Dankzij de deskundigheid van CATO SMS op het gebied van regelgeving, therapie en bedrijfsvoering kan het bedrijf doelstellingen halen en verwachtingen overtreffen. Ga voor meer informatie naar CATO-SMS.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639871/Jessica_Lee_Headshot_updated_jpeg.jpg

SOURCE CATO SMS