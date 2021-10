CATO SMS nomme une vice-présidente de la stratégie réglementaire, de la thérapie cellulaire et génique

elle a occupé le poste de médecin principal et chef d'équipe par intérim à la Direction de l'oncologie au sein du Bureau des tissus et des thérapies innovantes du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis

le poste de médecin consultant au Bureau des diagnostics in vitro et de la santé radiologique au sein du Centre pour les appareils et la santé radiologique ( CDRH ) de la FDA

CDRH FDA elle a joué le rôle d'examinateur clinique principal pour plus de 120 demandes actives de nouveaux médicaments expérimentaux (IND ) au CBER

CBER elle a évalué l'innocuité et l'efficacité cliniques en tant que médecin-conseil clinique pour de nombreux dispositifs médicaux à différents stades de développement au CDRH

elle a occupé le poste de directrice du service oncologie à l'Atlantic General Hospital et a été le fer de lance d'un nouveau centre de traitement contre le cancer

l'Atlantic General Hospital elle a prodigué des soins thérapeutiques et post-thérapeutiques aux patients souffrant de cancer en tant que médecin traitant dans les principaux hôpitaux des États-Unis

elle a publié des articles de recherche et des articles dans des revues scientifiques, et présenté des résumés scientifiques lors de réunions universitaires et industrielles de la société

« Le Dr Lee apporte à notre équipe une combinaison unique et riche d'expérience clinique et réglementaire », a déclaré Mark A. Goldberg, docteur en médecine, président exécutif de CATO SMS. « L'expérience du Dr Lee en tant que haut responsable des autorités réglementaires et en tant que médecin soignant auprès des patients fournira une perspective et des conseils inestimables à nos petits clients biopharmaceutiques émergents qui cherchent à développer des thérapies cellulaires et géniques pour le traitement du cancer. »

Le Dre Lee a obtenu son doctorat en neurosciences et est diplômée de la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Elle a obtenu son doctorat en médecine et est diplômée de l'École nationale de médecine de l'Université Yang-Ming à Taipei, Taïwan.

À propos de CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur mondial de solutions de recherche clinique, notamment des conseils stratégiques et des opérations d'essais cliniques offrant une gamme complète de services. Comptant plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises biopharmaceutiques émergentes, CATO SMS conçoit et réalise efficacement des études ⁠— de la stratégie à l'approbation ⁠— pour des indications et des modalités complexes dans de nombreux domaines thérapeutiques avec un centre d'excellence éprouvé en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. . L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez consulter le site CATO-SMS.com pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639871/Jessica_Lee_Headshot_updated_jpeg.jpg

SOURCE CATO SMS