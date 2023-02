Cazaquistão realiza novo Astana International Forum para enfrentar os principais desafios globais

ASTANA, Cazaquistão, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Coforme a comunidade internacional avança em direção a uma era de maior polarização e divisão geopolítica, o Cazaquistão realiza uma nova conferência internacional, o Astana International Forum, a fim de unir esforços para enfrentar os principais desafios globais

O fórum será realizado com o respaldo do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, em 8 e 9 de junho de 2023, em Astana e servirá como uma plataforma para que eminentes representantes de governos, organizações internacionais, empresas e acadêmicos dialoguem para buscar maneiras de enfrentar desafios, como as mudanças climáticas, a escassez de alimentos e a segurança energética, mas não apenas isso.

Ao comentar a realização do Astana International Forum, o presidente Tokayev observou:

"Atualmente, estamos enfrentamos desafios históricos em todo o mundo como não enfrentávamos há décadas. Esses desafios estão exercendo uma pressão sem precedentes sobre a comunidade internacional, criando novas linhas divisórias e desafiando os princípios da globalização e do multilateralismo.

O Astana International Forum foi criado para responder a esses desafios, priorizando a cooperação como um princípio central de um sistema internacional funcional.

O Cazaquistão tem uma longa história de avanços em relações internacionais construtivas, atuando como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente – e embora essa política tenha sido firmemente testada em 2022, ela demonstrou resiliência. Mostramos o valor da cooperação".

Por meio do Astana International Forum, esperamos construir novas pontes e fortalecer laços, conforme nos unimos para superar os desafios coletivos que enfrentamos, traçando um novo caminho para seguir adiante – diplomática, econômica e politicamente".

O Astana International Forum nasceu do sucesso do Fórum Econômico de Astana (Astana Economic Forum). Ele foi concebido para abordar quatro questões globais principais: política externa, segurança e sustentabilidade, energia e clima e economia e finanças. Esses pilares estão no centro da missão dofórum de "enfrentar os desafios por meio do diálogo: para gerar cooperação, prosperidade e progresso".

O fórum foi desenvolvido com base na premissa de que uma cultura de multilateralismo precisa ser reconstruída em nível global. Assim, convidados de todo o mundo são incentivados a participar do fórum, já que ele foi criado com o objetivo de ampliar as vozes que muitas vezes são minimizadas na arena internacional.

O Astana International Forum oferecerá uma boa plataforma para se reunir, discutir os desafios e as oportunidades atuais e apresentar soluções para problemas globais.

A programação do fórum, que será anunciada oportunamente, incluirá discursos, painéis, discussões informais e outros eventos paralelos.

As inscrições para o evento já estão abertas e as partes interessadas podem se inscrever aqui: https://astanainternationalforum.org

FONTE Astana International Forum

