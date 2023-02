ASTANA, Kazakhstan, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la communauté internationale se dirige vers une ère de polarisation et de division géopolitique accrues, le Kazakhstan lance une nouvelle conférence internationale, le Forum international d'Astana, afin qu'elle s'unisse pour relever les grands défis mondiaux.

Le Forum se tiendra sous l'égide du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, les 8 et 9 juin 2023, à Astana. Il servira de plateforme afin que les éminents représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du commerce et du monde universitaire engagent un dialogue visant à trouver des moyens de relever les défis tels que le changement climatique, les pénuries alimentaires et la sécurité énergétique, mais pas seulement.

À propos du lancement du Forum international d'Astana, le président Tokayev a déclaré :

« Aujourd'hui, partout dans le monde, nous faisons face à des défis historiques, comme nous n'en avons pas rencontré depuis des décennies ou plus. Ces défis exercent une pression sans précédent sur la communauté internationale, créent de nouveaux clivages et remettent en question les principes de la mondialisation et du multilatéralisme.

Le Forum international d'Astana a été créé pour répondre à ces défis, en priorisant la coopération comme principe fondamental d'un système international fonctionnel.

Le Kazakhstan a une longue histoire de promoteur de relations internationales constructives, servant de pont entre l'Orient et l'Occident – et bien que cette politique ait été rigoureusement mise à l'épreuve en 2022, elle s'est révélée résiliente. Nous avons montré la valeur de la coopération.

Grâce au Forum international d'Astana, nous espérons construire de nouveaux ponts et renforcer les liens, alors que nous nous rassemblons pour relever les défis collectifs auxquels nous sommes confrontés, en traçant une nouvelle voie à suivre – sur les plans diplomatique, économique et politique. »

Le Forum international d'Astana est né du succès du Forum économique d'Astana. Il a été conçu pour aborder quatre enjeux mondiaux clés : la politique étrangère, la sécurité et la durabilité, l'énergie et le climat, et l'économie et la finance. Ces piliers sont au cœur de la mission du Forum : « Relever les défis par le dialogue : Vers la coopération, la prospérité et le progrès ».

Le Forum repose sur la prémisse qu'une culture du multilatéralisme doit être reconstruite au niveau mondial. Ainsi, les invités du monde entier sont encouragés à participer au Forum, mis en place afin d'amplifier les voix qui sont souvent minimisées sur la scène internationale.

Le Forum international d'Astana constituera une bonne plateforme pour se réunir, discuter des défis et opportunités actuels et proposer des solutions aux problèmes mondiaux.

Le programme du Forum, qui sera annoncé en temps voulu, comprendra des allocutions, des tables rondes, des discussions informelles et d'autres événements parallèles.

Les inscriptions à l'événement sont désormais ouvertes et les parties intéressées peuvent s'inscrire ici : https://astanainternationalforum.org

